Así puedes descargar un certificado de estar al día con Hacienda desde el móvil

Ya queda poco para que comience la campaña de la renta. Una de las administraciones que más avanzada y que más inmersa está en la transformación digital es la Agencia Tributaria. A través de su oficina virtual tenemos un amplio catálogo de servicios a los cuales podemos acceder cómodamente desde cualquier parte. A continuación, te contamos cómo conseguir la expedición de certificados tributarios.

Certificados tributarios corrientes de pago con la Agencia Tributaria

Estar al corriente de nuestras obligaciones con la Agencia Tributaria es una obligación que tenemos que cumplir nos guste o no. Y además puede ser una condición indispensable si tenemos la necesidad de pedir ayuda o financiación al estado. Sobre todo, este tipo de certificaciones son muy solicitadas a los trabajadores autónomos o empresas tanto por organismos públicos como privados para acreditar que están en paz con la administración. Es uno de los requisitos necesarios para acceder a ayudas o fondos de la Unión Europea que son gestionados por las administraciones públicas, como pueden ser los fondos New Generation EU, estos están incluidos en el plan de recuperación que contribuirá a la reparación de los daños económicos y sociales causados por la pandemia. Para gestionar la solicitud debemos aportar la documentación requerida, a la cual podemos acceder fácilmente desde nuestros hogares sin necesidad de acudir a la delegación de la Agencia Tributaria. Por norma general realizar un trámite en las administraciones públicas no es tan sencillo cono aparenta, la dificultad está en encontrar la opción que estamos buscando, ya sea porque este escondida en algún menú o bajo una nomenclatura que no facilita nada la tarea. Pero una vez que encontramos el lugar y la opción es verdaderamente sencillo. Para conseguir el certificado en cuestión, tan sólo debes seguir los siguientes pasos:

Para Solicitar el certificado debemos acceder a la sede electrónica de la Agencia Tributaria. Pulsando en este enlace accederás directamente al trámite en cuestión.

Para identificarnos en la administración pública podemos hacer uso de los certificados digitales o el DNI electrónico, teniendo en cuenta que para esta opción debemos tener un lector de DNI.

O hacer uso de la cl@ve Pin pulsando sobre solicitud comenzamos el proceso. Lo primero es introducir nuestro DNI o NIE.

Al hacerlo nos pedirá otros datos como pueden ser fecha de nacimiento o caducidad del DNI. Una vez cumplimentado pulsa "continuar"

De este modo sólo tendremos que introducir la clave numérica que nos da la Cl@ve PIN y seguir las instrucciones, completando los datos para generar el certificado que podremos descargar en PDF.

La pandemia ha hecho que la transformación digital de la administración se haya acelerado, y que tengamos a nuestra disposición un mayor catálogo de servicios digitales. Las restricciones de aforo y la cita previa hacen que acudir a las oficinas de la administración se convierta en algo frustrante ya que las agendas están saturadas y no podemos solicitar cita cuando realmente lo necesitamos. Por lo que la mejor alternativa es acceder a través de la oficina virtual, a continuación, te contamos como conseguir en menor de dos minutos un certificado de deuda.