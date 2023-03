Así podrás controlar quién inicia sesión en Netflix

TRUCO

Con las nuevas políticas de Netflix, ya no podemos compartir las cuentas con nuestros conocidos como se había podido hacer hasta ahora. Por ello d ebemos de borrar todos aquellos inicios de sesión que se puedan producir o que no nos interesa que se produzcan . Te cont amos cómo poder eliminarlos y evitar tener invitados no deseados en nuestra cuenta .