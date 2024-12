Amazon Music lanza su alternativa a Spotify Wrapped con Delivered 2024

Aunque este año hay más expectación que nunca por conocer cuándo se va a lanzar el nuevo Spotify Wrapped de 2024, la realidad es que la competencia de los nórdicos se ha adelantado, y ya está liberando sus alternativas a este resumen musical del año. Si hace unas horas era el Apple Music Replay 2024 el que veía la luz para los usuarios de la plataforma, ahora le ha llegado el turno por primera vez a la plataforma de música en streaming de Amazon Music, que también hace un resumen de nuestro año musical.

Ya está aquí Amazon Music Delivered 2024

Y es que estos contenidos se han convertido en todo un clásico en las fechas postreras navideñas, cuando comenzamos a recapitular sobre lo que ha sido el año en muchos sentidos, también el musical. Y este año por primera vez Amazon se decide a ofrecer a sus suscriptores un resumen interactivo de lo que ha sido su actividad musical, que dependiendo de la intensidad con la que hayamos utilizado el servicio, será más o menos extensa, y mostrará datos más elaborados.

Un contenido que nos detalla cuál ha sido nuestro artista favorito, nuestra canción favorita y también nuestro álbum favorito, así como otros datos relevantes y estadísticos sobre nuestra manera de reproducir música en la plataforma. Un aspecto interesante y que diferencia a este resumen del año musical respecto de su competencia, es que en este caso vamos a poder consultar también las horas que hemos invertido con Alexa a lo largo del año, el asistente de voz de Amazon con el que intercambiamos muchas conversaciones a lo largo del año.

Y que además, si se lo pedimos, puede reproducir la música que más nos guste. Una recopilación que podremos compartir con amigos y familiares, para que sepan cómo ha sido nuestro año musical, y como no, intercambiar con ellos también sus gustos y predilecciones sonoras. Sin duda un movimiento que muchos esperábamos, ya que desde hace tiempo Amazon era de las pocas plataformas que no contaba con uno de estos resúmenes anuales.

Y es que no se trata solo de presumir o compartir nuestra música con nosotros. Sino que es una forma más de seguir escuchando la música que nos gusta, ya que no solo podemos acceder a estas vistosas animaciones que nos van detallando los pormenores de nuestro año musical, sino que además sirve para que podamos acceder a diferentes playlist que recopilan lo más escuchado del año. Algo que pasado un tiempo, se agradece mucho, ya que nos permite escuchar nuestra música favorita ya no solo por años, sino también por meses, apreciando así más que nunca las importantes diferencias entre unos y otros periodos.

Así puedes acceder a tu Delivered 2024

Para poder acceder a tu Amazon Music Delivered 2024, tendrás que acceder a la aplicación de Amazon Music, ir a la biblioteca, y pulsar el banner que aparece en primer lugar titulado 2024 Delivered.