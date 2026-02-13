Xiaomi lanza un nuevo cargador USB tipo C potente y compacto

No cabe duda de que es el accesorio estrella de cualquier smartphone, y más desde que los fabricantes dejaron de incluirlos en las cajas de los teléfonos, sin ofrecer nada más a cambio ni una rebaja del precio. Así que ante esa realidad nunca está de más contar con buenos cargadores en casa, que no solo sirvan para cargar el smartphone a gran velocidad, sino también otros dispositivos que necesitan de cargadores potentes y seguros de utilizar. Y uno de esos lo acaba de lanzar Xiaomi.

Así es el nuevo 45W Mini GaN Charger

Este nuevo cargador lo ha lanzado Xiaomi con unas interesantes prestaciones. Su potencia de carga es de 45W, por lo que, aunque no es el más rápido del mercado, sí que se encuentra en una franja media de potencia. Con él vas a poder cargar el 80% de los móviles que hay en el mercado a su máxima potencia, por lo que es muy versátil en todos los aspectos, y te servirá, por supuesto, para cargar otros dispositivos con potencias de carga interesantes.

Xiaomi 45W Mini-GaN Charger | Xiaomi

Este tiene un tamaño muy compacto, algo característico de los GaN. Es compatible con distintos estándares de carga rápida, como son PD 3.0, QC 3.0 o PPS, en todos los casos nos ofrecen una velocidad de carga más rápida de lo habitual, y lo mejor de todo, es compatible con muchísimos smartphones y productos portátiles que tienen algún tipo de carga rápida. Al contar con conexión USB tipo C, la compatibilidad es muy alta, y nos permite cargar cualquier dispositivo razonablemente moderno.

Por tanto, es perfecto para muchos cables de carga de smartphones que cuentan con doble conector USB tipo C, por lo que de esta forma podemos conectarlos directamente al cargador. Y sin duda lo más importante, la tecnología GaN, que se diferencia de los cargadores tradicionales en la composición de sus componentes internos. Dejando de lado el silicio para utilizar el Nitruro de Galio.

Esto se resume en que los cargadores GaN se calientan mucho menos, por lo que pueden diseñarse más pequeños sin temor a sobrecalentamientos. De ahí que en este caso hablemos de un cargador mini, que además es mucho más eficiente energéticamente, y no pierde energía por el camino como consecuencia del sobrecalentamiento. Este es el aspecto más importante del cargador y lo que le hace diferente a los demás que habitualmente encontramos para dispositivos poco exigentes energéticamente.

Este nuevo cargador se ha puesto a la venta en India con un precio de unos 17 euros al cambio. Si ha llegado a aquel país, no sería de extrañar que lo haga en España en las próximas semanas o meses.