Esta nueva batería externa es indestructible y a prueba de fuego o explosiones

Sin duda alguna las baterías se han convertido en un componente muy presente en nuestro día a día. Muchos dispositivos que utilizamos a diario las tienen en su interior, y en algunos casos puede llegar a ser algo inquietante. Y es que hemos conocido ya cientos de casos a lo largo de los años de móviles que salen ardiendo, explotan, y así con muchos dispositivos, como por ejemplo patinetes, dejaremos de lado las polémicas baterías de los coches eléctricos. Pues bien, hay tecnologías de batería que pueden evitar estos problemas gracias a sus componentes. Y la que os traemos hoy es una de ellas, ya que es una batería de estado sólido.

Una batería completamente diferente

La mayoría de baterías que utilizan nuestros dispositivos son de litio, que utilizan un líquido inflamable para poder funcionar y hacer correctamente su función. Pero la tecnología más moderna es la que utilizan las baterías de estado sólido. Estas cuentan con materiales cerámicos en lugar de líquidos, y que no son inflamables, como por ejemplo el vidrio o el polímero sólido.

Gracias a ellos, aunque se golpeen, fracturen, o taladren por la mitad, nunca van a explotar o incendiarse como sí puede ocurrir con el litio. Esta nueva batería se llama Movespeed y nos ofrece unas características similares a otras baterías de su categoría, pero con la gran diferencia de que en su interior hay una tecnología de estado sólido, y no de litio con componentes líquidos.

Por eso sus creadores nos muestran vídeos de la batería siendo golpeada o taladrada sin sufrir ningún tipo de explosión o incendio. Esta es magnética además, y nos permite acoplarla a la parte trasera, por ejemplo, del iPhone 17, mientras le suministra energía. Y esto lo hace con esa capa de seguridad adicional que nos ofrece la tecnología de estado sólido.

Eso síl para lo que estamos acostumbrados, es una batería con una capacidad moderada, que es de 5000mAh. Suficiente para cargar el teléfono al completo al menos una vez. Esta tiene una potencia de carga de 45W, más que suficiente para un tipo de carga como esta cuando se carga con cables. Si lo hacemos magnéticamente a través de la carga inalámbrica, la potencia de carga pasa a ser de 25W.

Por su arquitectura, puede mantenerse fría más tiempo mientras carga, mientras que el funcionamiento es mucho más seguro. La batería cuenta con una pequeña pestaña que se puede utilizar como una peana, solo hay que extenderla para que se mantenga de pie, y por tanto también el smartphone, haciendo las veces de soporte de este. En su pequeña pantalla LED a color nos muestra información básica de su estado. Podemos comprarla ya en Kickstarter desde 43 euros al cambio. Las primeras unidades se entregarán el próximo mes de marzo, por lo que no hay que esperar demasiado.