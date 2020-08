El truco para que tu móvil no se llene de arena en la playa

Los smartphones son un invento relativamente joven, sin embargo, muchos no imaginan su vida sin uno de ellos. Se han convertido en una herramienta muy útil en nuestras vidas, sobre todo si nos vamos de vacaciones. Además de su función originaria, hacer y recibir llamadas, se les han ido incluyendo muchas más novedades que lo han convertido en un producto esencial. En este vídeo te mostramos cómo proteger tu móvil de la arena de la playa y otros peligros.

Cuando llevamos nuestro móvil a ciertos sitios, es conveniente tener cuidado con él. No solo la arena de la playa es peligrosa. El verano y las altas temperaturas no ayudan a mantener en buenas condiciones a nuestro teléfono, ya que pueden dañar nuestro dispositivo y volverlo inservible.

Otro de los peligros a los que está expuesto nuestro móvil es al uso de los cargadores públicos. Expertos en ciberseguridad advierten que cargando el móvil en un USB público cualquiera podría conseguir acceso total al dispositivo, incluso cuando esté bloqueado. Además, una simple descarga eléctrica del establecimiento o estación en el que estés utilizándolo puede destrozar tu móvil debido al alto voltaje.

Tener un smartphone no solo implica que pueda romperse y estar expuesto a ciertas circunstancias, sino que también conlleva otro tipo de riesgos. La adicción al móvil es un tema habitual que preocupa tanto a profesionales como a personas de a pie. Si bien los expertos señalan que no se puede hablar de adicción en este caso, ya que no cumple dos de los tres factores que definen este trastorno (no produce síndrome de abstinencia ni se desarrolla tolerancia a su utilización), muchas personas muestran un patrón de uso problemático, especialmente los adolescentes y jóvenes.

Sin embargo, aunque nuestros teléfonos se han modernizado, no dejan de seguir estando expuestos a ciertos peligros. En este vídeo te mostramos cómo cuidar y proteger tu móvil de la arena de la playa y otros elementos que podrían dañarlo.

