La dependencia a los dispositivos móviles ha provocado que muchas personas los utilicen a todas horas, incluso para ir al baño. Pero utilizar el móvil en el lavabo no es nada recomendable para la salud, e incluso puede acarrear graves consecuencias.

Ir al lavabo conlleva un momento de intimidad que muchas personas aprovechan para relajarse y tomarse unos minutos de tranquilidad. Tanto como para ducharnos, arreglarnos o hacer nuestras necesidades, el baño es un espacio para desconectar o, incluso, reflexionar.

Asimismo, actualmente es muy habitual que la gente se tome unos minutos sentados en el váter para ver sus redes sociales, algún mensaje o vídeo o para continuar viendo la serie que tanto les ha enganchado. Aunque esto no es nada recomendable para nuestra salud, en el vídeo superior te contamos por qué.

Siempre nos han dicho que la higiene es imprescindible y, efectivamente, así es. Pero hay veces que lavarnos las manos antes o después de ir al baño no es suficiente para eliminar todas las bacterias que hemos cogido tras salir del lavabo. Es así, que incluso se recomienda cerrar la tapa del retrete antes de tirar de la cadena.

El móvil, por su parte, y aunque parezca una tontería, nos puede causar grandes problemas de salud si lo usamos al ir al baño. De este modo, te recomendamos infinitamente no usar el dispositivo electrónico mientras estás en el servicio. No obstante, si lo haces, has de saber todo lo que te podría pasar o qué podrías hacer para evitarlo. En el vídeo superior te lo contamos.

