Aunque a veces se nos olvide, nuestros móviles fueron creados principalmente para hacer y recibir llamadas de teléfono. Hoy en día la mayoría de comunicaciones las hacemos a través de apps de mensajería, y las únicas llamadas que recibimos, mayoritariamente, son la de empresas o números desconocidos y sospechosos de SPAM. Ya os hemos contado anteriormente cómo se pueden bloquear llamadas de un determinado número, pero hoy nos queremos centrar en cómo hacerlo dentro de un intervalo de tiempo determinado. Eso es lo que os vamos a explicar a continuación, y que podemos hacer de una manera muy sencilla con una app específica.

Crea tu “lista negra” en base a unos horarios

Como sabéis las apps que se dedican a bloquear llamadas suelen denominarse en inglés como “blacklist” en este caso hablamos de números de teléfono. Son listas negras donde añadimos un determinado número de teléfono del que no queremos saber nada, y mucho menos si es un número identificado normalmente como SPAM. La mayoría de nuestros móviles pueden hacer bloqueos de este tipo agregando un número de teléfono que será bloqueado en el momento que el terminal detecte una llamada entrante desde él. Pero lo que normalmente no suelen permitir es limitar además este bloqueo a una franja horaria o día concreto.

Bloqueando llamadas según el horario y el calendario | Tecnoxplora

Esto es algo que podemos hacer con apps como las de Bloqueador de llamadas y SMS - Calls Blacklist, que nos ofrecen multitud de opciones para poder bloquear llamadas de manera sencilla y sobre todo precisa. Porque es precisamente esta app la que nos ofrece un modo de programación del bloqueo de llamadas. Para ello una vez que hemos instalado la app debemos hacer lo siguiente:

Abre la app

Pulsa sobre las tres rayas horizontales en la parte superior izquierda

Selecciona “horario”

Ahora entraremos en un nuevo menú en el que podemos elegir el intervalo de tiempo durante el que estará activo el bloqueo de llamadas. Dentro de este apartado podemos elegir bloquear todas las llamadas desde una hora determinada hasta otra. También podemos hacerlo eligiendo los días de la semana en que estará activo el bloqueo de las llamadas. O también podemos elegir un día concreto en el que las llamadas serán completamente bloqueadas por esta app. Se entiende que las llamadas que serán bloqueadas serán las de los números que hemos añadido a la lista negra de la aplicación, que podemos crear desde la pestaña en la parte central superior.

Una app que no solo bloquea las llamadas, sino también la recepción de SMS entrantes. Con estos es posible extender las mismas reglas de comportamiento que en el caso de las llamadas o los números de teléfono. Como veis es bastante sencillo ya no solo limitar las llamadas que recibimos en el teléfono, sino también cuándo las recibimos, que quizás sea lo que realmente queramos en lugar de hacerlo de forma permanente. Una app muy completa que nos permite tener control total sobre quiénes pueden llamarnos o no a nuestro terminal evitando que nos molesten ahora en verano.