Fiesta de Ofertas Prime en Amazon gadgets rebajados para estrenar tu hogar conectado

Como cada año en octubre llega la fiesta de las ofertas de Amazon, en el Prime Day encontramos miles de productos rebajados, que no podemos perder la ocasión de comprarlos. En esta ocasión nos centraremos en gadgets para el hogar inteligente.

Las mejores ofertas en gadgetS para un hogar inteligente

El 7 de octubre comienza el esperado Prime Day, dos días en los que encontramos los precios de millones de artículos a la venta rebajados. Ropa, complementos, juguetes, todo lo que puedas imaginar y sobre todo tecnología. A continuación, te mostramos una selección de gadgets que no pueden faltar en tu hogar.

Cada vez son más los hogares conectados, en los cuales podemos encontrar luces y aparatos que se encienden y se apagan de forma automática, vigilados a través de cámaras de seguridad a los que podemos acceder sin necesidad de usar una llave. Si quieres un hogar moderno e inteligente, no te pueden faltar alguno de estos gadgets.

La nueva Nest Cam Indoor con cable | Google

Cámaras inteligentes, si quieres proteger tu hogar y controlar lo que sucede, no puede faltar una cámara de vigilancia con reconocimiento facial, como estás:

Medidor de calidad del Aire Netatmo | Netatmo

Si lo que quieres es controlar la temperatura de tu hogar e incluso controlar la calefacción de cara al invierno, tienes que tener estos gadgets:

Con la ayuda de bombillas y enchufes inteligentes podemos controlar el encendido y apagado no solo de las luces sino de cualquier dispositivo eléctrico compatible.

Para proteger tu casa de intrusos y acceder a ella sin llaves, debes tener una cerradura inteligente como esta:

Estos son algunos de los dispositivos que no pueden faltar en un hogar inteligente que se precie. A través de la conectividad Wifi, con la ayuda de nuestros teléfonos móviles y sus aplicaciones tendremos acceso a estas y podremos controlarlas incluso sin estar en casa.

Además, la compatibilidad de estos con los asistentes de voz como Google o Alexa, hacen que controlarlos a través de sencillos comandos, e incluso tenemos la opción de programar rutinas y automatizaciones a través de las cuales incluso podemos hacer que varios de estos dispositivos interactúen entre sí. Esta es una de las principales ventajas que nos ofrecen los dispositivos iOT los cuales hacen uso del internet de las cosas. Por lo que, si te estás planteando introducir en tu hogar uno o varios de estos gadgets este es uno del mejor momento, aprovechando los descuentos que nos ofrece el Prime Day. Una de las fechas más esperadas por los amantes de las compras.