¿Qué significan los diferentes colores de los LEDs de tu Thermomix?

Quizás uno de los robots de cocina inteligentes más populares entre los usuarios sea Thermomix. Un gadget que no solo nos ayuda con la tarea de cocinar, sino que lo hace también de una forma segura. A continuación, te contamos como descifrar su código de color.

El código de colores de la Thermomix

La evolución de robot de cocina ha sido evidente en los últimos años, no solo con la incorporación de pantallas táctiles o la conectividad Wifi, también ha ido añadiendo opciones de seguridad, con lo que cocina no solo es una tarea mucho más fácil, sino que a su vez es mucho más segura.

La nueva Thermomix TM7 | Jessica Cánovas

Los usuarios de modelos como la TM5 y TM6 y por descontado la TM7 han visto cómo sus robots se iluminan ya sea en los brazos de bloqueo o en los laterales del cuerpo como si fueran una nave espacial. Aunque algunos puedan pensar que se trata de algo meramente estético, lo cierto es que no lo es. Se trata de un sistema de comunicación de seguridad. A través del color de las luces nos indica su estado. Conocer este código es vital para cocinar de una forma eficiente y sobre todo segura, sobre todo cuando hay niños en casa.

En las versiones anteriores era imposible hacerse a la idea de la temperatura que alcanzaba el vaso, algo que no sabíamos hasta que lo tocábamos, algo que podría ser peligroso y provocarnos incluso graves quemaduras. En los modelos más actuales esto no sucede, ya que no tenemos ni que mirar la pantalla para saber la temperatura que ha alcanzado, lo sabemos simplemente a través de la luz que emite. Pero, qué significa cada color, es la pregunta que muchos se hacen

Luz roja , cuando los laterales del robot se iluminan en rojo, el mensaje es claro, “peligro de quemadura”. El contenido ha superado los 60 grados centígrados . De manera que al tocarlo estará caliente, y en el caso de que nos permita abrir la tapa es posible que salga vapor caliente. De manera que al terminar la cocina tenemos que tener cuidado al retirar el vaso o al quitar el cubilete, ya que es peligroso el vapor acumulado.

Luz Verde, es indicativo de que la temperatura del interior es inferior a los 60 grados centígrados , por lo que no hay riesgo no solo al tocar el vaso, sino también al retirar la tapa. Una señal visual de que podemos retirar la tapa con seguridad y señal inequívoca de que el bloqueo de seguridad ha terminado.

Color Blanco, El robot se encuentra encendido esperando a recibir órdenes, está en reposo o cocinando en frío. También puede ser la señal de que algo anda mal, sobre todo si la receta implica temperaturas superiores y no se consiguen.

Es importante conocer este código de colores, para asegurarnos de la seguridad de toda la familia, y de que todo marcha a la perfección cuando cocinamos con nuestro robot.