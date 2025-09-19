La potente tableta Redmi Pad 2 Pro se filtra en varias imágenes

El pasado mes de junio la firma china lanzaba el Redmi Pad 2, una tableta que ahora se convertirá en la de entrada a la gama, tal y como nos confirman estas imágenes. Ya que dentro de poco va a haber una versión Pro más equipada y que obviamente será también más costosa. Ahora varias imágenes no solo nos muestran su aspecto exterior, sino muchas de sus características, lo que nos permite hacernos una buena idea de lo que esperar de ella cuando sea oficial.

Todo lo que nos ofrecerá la Redmi Pad 2 Pro

La filtración, que ha venido por parte de Equal Leaks, una de las fuentes más fiables en la industria, nos detalla la ficha técnica de esta tableta al completo. Comenzando por su pantalla, que contará con un gran tamaño, gracias a una diagonal de 12,1 pulgadas. Esta tendrá una tasa de refresco elevada de 120Hz, que tiene una resolución elevada también, de 2.5K, por lo que es una de las pantallas más completas de su gama.

En términos de rendimiento, nos ofrece el procesador más potente de la gama media, como es el Snapdragon 7s Gen 4, por lo que está garantizado un funcionamiento muy fluido. A este le acompañarán 6GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 128GB, otras características que sin duda garantizan el mejor rendimiento, también en la multitarea.

La cámara de fotos trasera tendrá un sensor de 8 megapíxeles, mientras que delante de momento no se sabe su resolución. La batería de esta tableta será una de las más grandes del segmento. Y es que sus 12000 mAh para una pantalla de 12 pulgadas son más que suficientes, y probablemente sea la tableta con más capacidad en este sentido respecto del tamaño de su pantalla.

Esta batería a su vez se cargará con una potencia de 33W, una potencia razonable, pero que para una capacidad tan grande puede quedarse algo corta. Llega con conector de auriculares minijack, así como con sonido Dolby Atmos. También es compatible con Audio Hi-Res de alta resolución. Por supuesto llegará con HyperOS como capa de personalización, aunque probablemente sea la versión 2.0.

Llegará en color gris Graphite Gray, y tendrá un peso de 890 gramos. A nivel de diseño hay ciertos cambios, sobre todo en la trasera y en el módulo de cámara. Ya que este ahora es similar al del iPhone 16, con una pastilla vertical, donde se alojan dos lentes. Pero en este caso una es para la cámara, el sensor de 8 megapíxeles, y la otra para el flashLED, que se integra así para dar la sensación de que cuenta con dos sensores en lugar de uno. Una nueva tableta que sí se ha filtrado de esta manera ya, es probable que se convierta en una realidad dentro de muy poco.