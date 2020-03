La firma china Lenovo ha presentado otra tableta para su gama media. Este fabricante es uno de los más populares de tabletas en el mercado, sobre todo de aquellas con un perfil de uso y precio más asequible. Y eso es precisamente lo que nos ofrece este nueva tableta Lenovo M10 Plus, que llega con unas características mejores en general, y con un precio una vez más ajustado. Una tableta de la que vamos a conocer sus características, y que llega al mercado para competir por ejemplo con la nueva Samsung Galaxy Tab A que conocimos ayer, aunque en este caso la pantalla es más grande.

Características de la tableta Lenovo M10 Plus

Este nuevo modelo cuenta con una pantalla un poco más grande que el modelo estándar. En este caso cuenta con una de 10,3 pulgadas, con resolución Full HD+, que es más de lo que podemos esperar en una tableta de esta gama. La pantalla tiene unos bordes razonablemente delgados, ya que ocupa más de un 87% del total. Esta tableta viene con un modo niños, que transforma por completo la interfaz para que se adapte a los gustos de los pequeños y muestre solo contenidos para ellos.

Lenovo M10 Plus | Lenovo

Esta tableta llega con un nuevo procesador MediaTek Helio P22T de 64 bits, así como con memoria RAM de 4GB. El almacenamiento interno disponible es de 64GB o 128GB según las versiones disponibles. El sistema operativo es Android 9 Pie, y como suele ocurrir con las tabletas, es toda una incógnita el saber si va a actualizarse en algún momento a Android 10, pero es algo que no podemos descartar en absoluto. Esta tableta llega con un grosor bastante limitado, de 8.15mm, mientras que su peso es de 480 gramos.

Lenovo M10 Plus | Lenovo

La batería es la misma del modelo estándar, con 7000mAh, que es más que suficiente para un hardware como este. También tenemos dos altavoces en los laterales que son compatibles con Dolby Atmos. Respecto de las cámaras de fotos, aspecto en el que no suelen destacar estos dispositivos, podemos encontrar una cámara de fotos trasera de 13 megapíxeles y una de 8 megapíxeles delante, por lo que en este aspecto está bastante bien equipada. Aunque es una tableta de gama media baja, el precio es de 199 euros.

Por tanto estamos ante una tableta que entrará de lleno en la pugna por la tableta de gama media, junto a las Samsung Galaxy Tab 8.4 o las Huawei MediaPad T5. El mercado de las tabletas no pasa su mejor momento, pero no decae, y una buena señal es que los principales fabricantes siguen ofreciendo nuevos modelos con cierta regularidad, no tanta evidentemente como en el caso de los teléfonos móviles, pero sí que hay una importante oferta en el mercado en la actualidad, a pesar de que cada vez más móviles cuentan con pantallas casi tan grandes como la de estas tabletas.