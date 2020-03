Habíamos conocido algunos detalles acerca de la nueva tableta económica de Samsung, algunas imágenes y características. Finalmente hoy se ha convertido en una realidad ya que Samsung ha presentado su nueva Samsung Galaxy Tab A 8,4, un modelo ya clásico de los surcoreanos, que nos ofrece unas buenas prestaciones a un precio ajustado, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de una de las marcas Premium por excelencia. Esta llega con algunas novedades interesantes, como una nueva pantalla y procesador para ofrecer una mejor autonomía.

Características de la tableta Samsung Galaxy Tab A 8,4

Como sabéis, esta gama A suele contar también con un modelo de 10 pulgadas, pero en este caso la pantalla es de 8.4 pulgadas. Esta tiene una resolución Full HD+, superior a la de muchos de sus oponentes, y además tiene una relación de aspecto de 16:10 panorámica. En las imágenes nos da la sensación de contar con unos bordes más delgados de los que nos ofrecían anteriores modelos. De esta manera ahora contamos con una pantalla más acorde a lo que se espera de una pantalla para disfrutar de nuestras series y películas favoritas en formato panorámico.

Nueva Samsung Galaxy Tab A 8,4 | Samsung

Este nuevo modelo deja atrás el procesador Snapdragon y cuenta con un Exynos 7904 fabricado por Samsung. Viene acompañado por 3GB de memoria RAM y 32GB de almacenamiento interno ampliable mediante tarjetas microSD. Por tanto también hay un aumento en la memoria RAM respecto de su predecesor. La cámara de fotos detrás es de 8 megapíxeles, mientras que delante ha dado un buen salto, de los 2 megapíxeles del modelo de 2019 a los 5 megapíxeles de este nuevo modelo. Respecto de la batería encontramos una capacidad similar, algo inferior, de 5000mAh, 100mAh menos que su predecesor. Ofrece versiones con conectividad móvil LTE, por lo que no necesitamos estar cerca del Wifi para poder estar conectados. Una tableta que estrena Android 10 como sistema operativo.

Samsung Galaxy Tab A 8,4 | Samsung

También viene con dos altavoces estéreo, lo que se agradece respecto de los tradicionales mono, e integra también un conector de auriculares mini Jack, que ya comienza a ser también algo reseñable. Este nuevo modelo llega en color negro y tiene un cuerpo acabado totalmente en metal. El precio al que llega al mercado, es de unos 250 euros al cambio. Lógicamente hay otras tabletas más baratas, pero no son Samsung. Un modelo que llegará en las próximas semanas a las tiendas y que sin duda supone un importante salto respecto del anterior modelo, sobre todo cuando hablamos de aspectos tan importantes como la pantalla, ahora más ancha para ver mejores los contenidos, y 0.4 pulgadas más grande, o un nuevo procesador, más RAM y una mejor cámara selfie. Sin duda estamos ante uno de los súper ventas de Samsung, una de esas tabletas que los usuarios compran no solo para los adultos de la casa, sino también para los más pequeños, que pueden disfrutar también de entretenimiento y por qué no, como herramienta indispensable para poder estudiar, y como en estos días que estamos viviendo, dar clases también a distancia.