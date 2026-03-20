Si juegas al pádel, el Mibro GS Pro2 va a convertirse en tu compañero inseparable

No cabe duda de que el pádel se ha convertido en los últimos años en uno de los deportes más practicados en España, no hay buena urbanización que se precie en nuestro país sin na de estas pistas, y son cientos los centros deportivos con pistas que han ido aflorando por toda la geografía española. Pero en términos de tecnología la especialización en este deporte no ha crecido a la misma velocidad, y hasta ahora era difícil contar con un wearable ideal para este deporte. El nuevo Mibro GS Pro2 busca cambiar esto y se presenta con unas excelentes credenciales, gracias a un seguimiento específico de nuestras partidas en este deporte de raqueta.

El Mibro GS Pro2 es el compañero perfecto para jugar al pádel

Si estás buscando un reloj inteligente que te cuente con detalle cómo lo has hecho en cada partido de pádel, seguramente no haya otro mejor que uno de los Mibro. Se han especializado en el seguimiento de estos partidos, de tal manera que con ellos vamos a obtener unos detalles únicos. Sin duda este es el aspecto que hace diferentes a estos relojes inteligentes.

Mibro GS Pro2 | Mibro

Este modelo cuenta con un modo Pádel optimizado para la práctica real de este deporte. Y que nos ofrece métricas de salud detalladas. Mide la frecuencia cardiaca en tiempo real incluso en los momentos de mayor esfuerzo. Pero lo más importante es que es capaz de analizar nuestro juego, detallando la intensidad de nuestros desplazamientos, así como la duración de cada set, algo cuando menos sorprendente. También es capaz de calcular nuestro rendimiento físico, y cuánto tardaremos en recuperarnos después de cada partido para mantenernos en forma y alejados de las lesiones.

Seguimiento de pádel en el Mibro GS Pro2 | Mibro

Además nos ofrece funciones como la digitalización de la postura de golpeo, revelando nuestras debilidades al golpear. Así como una matriz técnica de 6 dimensiones, de los que podemos crear perfiles técnicos personalizados. Todo ello se captura gracias a un sensor de seis ejes que procesa la información en milisegundos. Y no solo identifica cada golpe, sino que además puede detallar la velocidad a la que hemos golpeado la bola, en un rango de 0 a 150 km/h. Así que en términos de pádel no puede ofrecernos información más detallada, no vamos a encontrar otro wearable tan específico en este aspecto.

Además es un smartwatch muy completo

Este Mibro GS Pro2 ofrece, además de ese seguimiento de nuestros partidos de pádel de primer nivel, una gran pantalla AMOLED de alta resolución, de 466 x 466 píxeles. Esto nos da una densidad de 326 puntos por pulgada. Mientras que el brillo de 1200 nits es perfecto para ver la pantalla a plena luz del día, mientras jugamos al pádel. Además de analizar nuestra actividad jugando al pádel, también es capaz de hacer seguimiento de jornadas de Triatlon, así como hacer navegación por trayectoria, gracias a su potente sistema de posicionamiento GPS.

Y es que cuenta con uno de posicionamiento dual, que es mucho más preciso que los sistemas más clásicos. Un reloj que nos permite hacer llamadas mediante Bluetooth, así como obtener información en tiempo real de nuestro estado físico y de salud. Y a pesar de todo lo que nos ofrece, su autonomía es realmente extensa, ya que puede permanecer encendido hasta 20 días con un uso cotidiano, o hasta 45 días si es menos intenso. Usando el GPS puede llegar hasta las 20 horas. Todo gracias a un sistema operativo completo, pero muy eficiente energéticamente, como es el Mibro Galaxy OS 2.0, diseñado desde cero para el seguimiento de la actividad física.

Precio y disponibilidad

Otro de los aspectos interesantes de este reloj es que además de un diseño clásico muy atractivo, su precio es de tan solo 109,99 euros, estando disponible en dos colores, blanco y negro.