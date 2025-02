La nueva Huawei Band 10 es oficial: con todo a por la Xiaomi Smart Band 9

Habíamos conocido en las últimas semanas algunos detalles de esta nueva pulsera, y la realidad es que eran bastante escasos, no permitiendo hacerse una idea de lo que nos ofrecerían. Ya no hay que imaginarse nada, porque la firma china ha hecho oficial su nueva pulsera barata. Y como suele ocurrir tanto con la nueva pulsera de Huawei como con las de Xiaomi, las nuevas generaciones son bastante similares a sus predecesores. Una nueva pulsera que no obstante sigue siendo una excelente opción para iniciarse en los wearables.

Ficha técnica de la Huawei Band 10

La décima generación de esta pulsera tiene un diseño bastante similar al de su predecesora, con ese aspecto híbrido entre pulsera y reloj que le sienta tan bien, y que ha servido de inspiración para sus competidores. Esta pantalla tiene un tamaño de 1,47 pulgadas, así como tecnología AMOLED, que garantiza negros puros y una temperatura de color muy viva.

Esta tiene una resolución de 194x368 píxeles, y, por tanto, su densidad es de 282 píxeles por pulgada. Tiene función Always On, que le permite mostrar constantemente información en la pantalla sin sufrir una gran pérdida de batería. De hecho, con una carga completa es capaz de permanecer encendida hasta 14 días con un uso esporádico, y de hasta 8 días si este uso es mucho más intenso. La carga de esta pulsera una vez más se realiza de forma magnética.

En cuanto al seguimiento de nuestra actividad física, esta pulsera es capaz de monitorizar hasta 100 actividades deportivas diferentes. Estas también pueden ser de agua, ya que es resistente al líquido elemento gracias a sus 5ATM de profundidad, por lo que se puede sumergir hasta 50 metros. Una pulsera que gracias a sus sensores puede hacer seguimiento de la frecuencia cardiaca, y algo que no hacía hasta ahora, medir la variación de la frecuencia cardiaca cuando dormimos, un dato esencial para conocer nuestra salud cardiovascular.

Podemos esperar por supuesto seguimiento de la calidad del sueño, así como de la saturación de oxígeno en sangre, o los ciclos menstruales. Lo que siempre nos ha ofrecido, más esa nueva función de cardiaca durante el sueño. Por lo que es una nueva pulsera que como llega, con novedades muy puntuales y sutiles, que no por ello son menos importantes.

La pulsera se ha presentado hoy en Malasia, y de momento no se sabe cuál será su precio. Pero podemos esperar que sea similar al de su predecesora, que cuesta 59 euros. Pero no descartemos que este precio pueda ser inferior, ya que en este aspecto Xiaomi se ha posicionado mucho mejor, bajando el precio de su Xiaomi Smart Band 9 hasta los 34,99 euros. Por lo que las diferencias en este aspecto son evidentes entre los dos modelos.

Sobre el precio en España hay menos pistas todavía, así que será el gran aliciente cuando se presente oficialmente. Como decimos, no sería de extrañar una rebaja en el precio, porque la realidad es que no ofrece funciones adicionales frente a otras opciones más baratas y con la misma o mejor reputación.