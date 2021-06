Se filtra el DJI Mini SE, uno de los drones más baratos de la marca

DJI ha introducido interesantes cambios en su gama en los últimos años. Sobre todo en la franja más económica, donde ya no existe ese salto tan gran entre su Tello, Spark y los Mavic. El Spark fue sustituido por el Mini, que ha recibido una segunda generación este año, moviéndose en un precio de poco más de 400 euros. Por otro lado el DJI Tello sigue estando ahí, por 99 euros, y del que esperamos también una actualización. Pero ahora parece que la firma china está trabajando en un nuevo modelo barato, concretamente uno más económico de su gama Mini. Ahora este se ha filtrado, por lo que no sería de extrañar que llegue al mercado pronto.

Aparece antes de presentarse

Este nuevo DJI Mini SE ha aparecido en dos lugares, diferentes, el primero es en la web del Walmart, el gigante de la distribución norteamericano que es uno de los principales puntos de venta físico y online en aquel país. La web sigue activa, y nos muestra el diseño del dron, prácticamente idéntico al del DJI Mini, mientras que también podemos ver una imagen que nos muestra el propio dron y los distintos accesorios con los que llegaría al mercado. Pero no solo eso, sino porque otra imagen nos muestra también cuál sería su precio.

Pues bien, parece que este dron no solo estará presente en la web del distribuidor, sino que han comenzado a llegar también tarjetas para reservarlo a sus tiendas físicas. Donde además podemos ver el precio final que tendría este nuevo dron. Y es que sería el más barato después del Tello en la marca. Ya que según la imagen compartida, su precio sería de 299 dólares, unos 245 euros al cambio, aunque lo normal es que este precio sea traduzca literal a euros, por lo que lo más probable sería contar con un precio de 299 euros.

No sería extraño que se tratase de la primera generación de este modelo Mini, con alguna mejora puntual. Pero lo que no nos encaja es que es modelo se sigue vendiendo normalmente en la tienda oficial de DJI por 399 euros, por lo que no sería descartable un dron totalmente con alguna característica diferente, con un hardware algo más modesto, con una cámara de 2.7K. En la parte posterior de la tarjeta de reserva se puede confirmar esta misma cámara, y una serie de características que son casi idénticas a las del modelo original. Sea como fuere, parece que va a haber una versión más barata de los drones de DJI, por lo que si estás buscando una alternativa más ajustada en precio pero con la calidad de DJI, solo tendrás que esperar unos días para conocerlo.

Es evidente que todavía hay un mercado disponible para DJI en esa franja de los drones de 300 euros o menos, después del hueco dejado por Parrot en estas gamas más asequibles años atrás. No sería de extrañar que este nuevo DJI Mini SE vaya a presentarse esta misma semana.