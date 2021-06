Tres buenas pulseras de actividad por menos de 35 euros

Uno de los wareables que más popularidad han conseguido en los últimos años son las pulseras de actividad, gracias a la capacidad de monitorizar y registrar algunos de los valores relacionados tanto con nuestra actividad como nuestra vida diaria. Para ello te recomendamos tres de los modelos que destacan con un precio que no supera los 35 euros.

Xiaomi Smart Band 5

Una de las pulseras más recomendables por su relación calidad precio es la Xiaomi Smart Band 5. Esto lo consigue gracias a su pantalla táctil AMOLED a color de 1,1 pulgadas. Entre sus funciones se encuentran la posibilidad de recibir notificaciones desde nuestro teléfono móvil al instante de SMS, llamadas o de cualquier aplicación, además de incluir controles multimedia para la música. Con esta pulsera podemos medir la cantidad de pasos, la frecuencia cardíaca, las calorías quemadas o la eficiencia del sueño, además incluye 11 modos de deportes. Compatible tanto con teléfonos Android como iPhone con una autonomía de algo más de 20 días de uso normal. Además, es resistente al agua y sumergible hasta 50 metros. Nos permite usarla como disparador a distancia de la cámara de nuestro teléfono móvil. Puedes adquirirla por un precio que ronda los 29 euros.

Realme Band

Una pulsera muy cómoda a pesar de su peso de 20 gramos y aunque su sistema de carga no lo es tanto, pues necesitamos conectarla a un puerto USB y para ello debemos retirar una de sus correas. Su pantalla de 0,96 pulgadas no es táctil por lo que dispone de un botón háptico para su manejo. Controla los pasos, las calorías, el sueño, la frecuencia cardiaca y además monitoriza las pulsaciones en tiempo real. Incluye otras funciones como notificaciones inteligentes, llamadas o SMS. No es resistente al agua, aunque si impermeable por lo que permite mojarla, pero no sumergirla durante largos periodos de tiempo ni grandes profundidades. La batería limita su uso normal a unos 7 días y su precio es de 19 euros aproximadamente.

Honor Band 5

La tercera y última de las opciones, pero no por ello menos recomendable es esta pulsera de Honor con pantalla táctil a color AMOLED de 0,95 pulgadas. Incluye funciones como el aviso de llamada, SMS, notificaciones de aplicaciones y controles de música. También incluye monitorización del sueño, la frecuencia cardiaca, la quema de calorías o el control de pasos. Además de incluir 10 modos de deporte y medidor de Co2. Compatible con Android y iPhone, su batería nos permite más de 12 días de autonomía haciendo un uso normal. Este modelo puede usarse también como disparador de la cámara de nuestro móvil. Su precio de venta está en torno a 32,90 euros.