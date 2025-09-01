Estos tres ordenadores Macbook de Apple pasan a ser obsoletos para la compañía

Apple cuenta con un catálogo de productos enorme, entre teléfonos móviles, tablets y ordenadores. Pero cada cierto tiempo hace limpieza y acaba de anunciar que estos ordenadores MacBook pasan a ser obsoletos.

¿Qué significa que un producto sea “obsoleto” para Apple?

Cuando Apple cataloga un producto como obsoleto, quiere decir que han pasado más de siete años desde que dejó de venderlo oficialmente. A partir de ese momento, las Apple Store y los servicios técnicos autorizados dejan de ofrecer reparaciones, salvo excepciones muy concretas.

Logotipo de Apple en la Keynote de Cupertino | Apple

En el caso de los Mac, Apple aclara que las baterías pueden seguir reemplazándose hasta diez años después, siempre que aún haya stock de piezas. Pero más allá de eso, si tu equipo se estropea, la única opción real es buscar soluciones de terceros... O dar el salto a un modelo nuevo.

Antes de llegar a la categoría de obsoleto, un dispositivo pasa primero a ser “vintage”, lo que ocurre cinco años después de su retirada del mercado. Durante ese periodo, Apple aún ofrece soporte técnico limitado, sujeto a disponibilidad de piezas. Pasados esos dos años extra, el producto pasa oficialmente a estar fuera del radar de Apple.

Así que, si tienes uno de estos tres ordenadores Mac, mucho nos tememos que tan solo les podrás cambiar la batería con piezas oficiales.

Tres Mac más entran en la lista de productos obsoletos de Apple

De esta manera, Apple ha actualizado su página oficial para añadir tres nuevos modelos de Mac a su lista de productos obsoletos. Entre ellos, destaca especialmente el último MacBook Air con pantalla de 11 pulgadas, una máquina que marcó época por su tamaño compacto y su ligereza.

Estos son los modelos que ya no recibirán soporte oficial:

Cómo añadir un notch a tu MacBook para darle un toque único | Unplash

MacBook Air (11 pulgadas, principios de 2015)

MacBook Pro (13 pulgadas, 2017, con 4 puertos Thunderbolt 3)

MacBook Pro (15 pulgadas, 2017)

La inclusión del MacBook Air de 11 pulgadas llama la atención porque Apple lo retiró tras su evento de octubre de 2016, justo cuando presentó los primeros MacBook Pro con Touch Bar. Sin embargo, su paso a la lista de obsoletos en 2025 sugiere que siguió vendiéndose a través de distribuidores durante al menos un par de años más, probablemente hasta 2018.

Actualmente, el MacBook Air más pequeño que se puede comprar tiene pantalla de 13,6 pulgadas, pero los rumores apuntan a que Apple podría estar preparando un MacBook de 12,9 pulgadas con chip A18 Pro, el mismo que llevará el iPhone 16 Pro.