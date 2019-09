¿Te has comprado un aire acondicionado y tu factura de la luz ha sido exorbitante? En este tutorial en vídeo de TecnoXplora te explicamos cómo saber si tu refrigerador es realmente eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

Después del verano tan caluroso que hemos tenido por que sí, desgraciadamente está llegando a su fin, no sería de extrañar que te hayas decidido a comprar un aire acondicionado y hayas dejado atrás los clásicos ventiladores. No obstante, es de todos sabido que este aparato aunque nos haga estar en la gloría durante una tarde sofocante, luego puede pasarnos factura (literalmente). Por eso en este vídeo te damos las claves para que sepas de antemano si es eficiente o no.

A causa del calentamiento global, cuanto más asciende la temperatura ambiental, más crece el número de aparatos de aire acondicionados. Y con ellos también aumenta la energía que se consume para contrarrestar el creciente sopor de los meses de verano. No obstante, con respecto a las consecuencias ambientales ¿Cuánto daño hace el aire acondicionado? Te aseguramos que es más de lo que crees.

Sin embargo, hay alternativas a estos refrigerados. Algunas son tan ingeniosas que resultan difíciles de creer. Todos hemos oído hablar de que hay colores que atraen más el calor que otros, por eso entre otras razones es porque durante la época estival solemos vestir de tonos más claros olvidando los más oscuros como el negro pero, ¿habías oído hablar de una pintura que refrigera los edificios?

Si no puedes vivir sin tu preciado aire acondicionado pero estás concienciado con el aire acondicionado y quieres tener un consumo eficiente, no olvides ver el vídeo. Te contamos todos los detalles para que puedas comprar un buen producto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Cómo conseguir que tu ventilador enfríe el aire

Aire acondicionado: ¿cuánto voy a pagar este verano en la factura de la luz?