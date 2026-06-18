Brita lanza su primera botella inteligente, la nueva LARQ iQ

La tecnología inteligente está disponible cada vez en más dispositivos de nuestro día a día. No es la primera vez que hablamos de botellas inteligentes, ya vimos el tapón Bluetooth de Waterdrop, pero no son tantas las opciones como nos gustaría . Ahora tenemos una nueva, que además viene de una de las marcas de referencia cuando se trata de filtrar agua o brindarnos entornos seguros para consumirla, como es BRITA. La empresa ha desvelado la nueva LARQ IQ, una botella que traspasa los límites físicos para sincronizarse de manera inalámbrica con nuestro smartphone a través de una aplicación.

Precio y disponibilidad

La nueva botella inteligente de Brita llega en varias versiones, una de 680 ml que cuesta 124,95 euros, y otra en su versión Essential que parte de los 44,95 euros y que llega al litro por 49,95 euros. El cabezal inteligente, que la convierte en todo un gadget, se puede comprar por separado por 59,95 euros. Mientras que el kit de filtración cuesta 19,95 euros y el pack de tres filtros 34,95 euros.

La nueva BRITA LARQ iQ | BRITA

Una botella inteligente para hacer seguimiento de nuestro consumo de agua

La conocida actriz Millie Bobby Brown se ha convertido en la primera embajadora global de la marca, y ahora es la cara visible de toda esta nueva generación de productos. La nueva botella es compatible con ese cabezal inteligente IQ, que se conecta de manera inalámbrica al móvil gracias a una app que monitoriza la ingesta de agua en tiempo real y ayuda a alcanzar metas diarias mediante el envío de recordatorios inteligentes que se ajustan según la edad, el peso y el género de cada uno de nosotros.

MILLIE BOBBY BROWN es la nueva imagen de la marca | BRITA

El sistema permite registrar el consumo de otras bebidas como té o café, lo que nos da una perspectiva completa sobre los hábitos de hidratación. Su tecnología de filtración mejora el sabor del agua y reduce el cloro, así como otras impurezas presentes en el grifo. Y de acuerdo con pruebas basadas en las normativas internacionales NSF/ANSI, este filtro puede reducir hasta en un 98% los químicos permanentes, como son los PFAS o los PFOS y PFOA.

A esto sumamos un sistema de esterilización por luz ultravioleta que se activa automáticamente cada dos horas, y que logra neutralizar hasta el 99,99% de bacterias como la E. coli por cada ciclo y manteniendo el envase higiénico y siempre listo para ser utilizado. La nueva botella está construida con un cuerpo de acero inoxidable de doble pared que permite conservar el agua fría hasta 24 horas.

En formato de 680 ml, con asa desmontable y apertura ancha, ideal para la oficina o entrenamientos. Hay una versión normal, que no es inteligente, y es el modelo Essential, que, como veíamos, viene en dos tamaños. A partir de ella podemos adquirir el cabezal inteligente y convertirla en una botella de agua capaz de comunicarse con nuestros dispositivos.