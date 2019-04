Alternativas al AirPower: cómo superar la cancelación del año

Ese futuro inalámbrico lo ha liderado Apple como con los MacBook de un solo puerto USB-C, o con su protocolo AirPlay, o con la eliminación del jack de 3.5 mm de los iPhone y el lanzamiento de los AirPods. Sin embargo, no ha podido dar ese pasito extra con una base de carga 3-en-1, al menos con la tecnología energética en el estado actual.

Asumiendo que ninguna de sus alternativas será exactamente como la AirPower -al menos con el nivel de integración y funcionamiento que tenía con los dispositivos de Apple-, ahí van algunas alternativas con las que llenar, al menos parcialmente, su vacío.

- Plux. Por su factor de forma es la más similar a la AirPower, aunque no es exactamente como ella. Por ejemplo, la AirPower se caracterizaba por poder usar cualquier área de carga para cualquier dispositivo. Aquí no. La zona derecha de Plux está reservada al cargador del Apple Watch, que además no forma parte de la base, sino que tendremos que incrustarlo nosotros. Las otras dos áreas de carga al menos sí son naturales y permiten insertar en ellas AirPods de carga inalámbrica (también comercializan un adaptador para quien tenga los que no la incluyen) y el iPhone, del 8 en adelante.

Lxory. Otro con factor de forma muy similar, aunque tampoco sea lo mismo. Este, de diseño elegante, permite cargar dos dispositivos de forma inalámbrica y un tercero a través de su puerto USB. Algo es algo, si bien es cierto que quizás no haga falta cargar de forma constante los tres dispositivos a la vez, sino que podemos ir jugando sobre todo con AirPods y Apple Watch, que tardan mucho menos en cargar.

Trust Urban YudoX2. Muy similar al anterior, “solo” tiene doble carga inalámbrica pero cuenta también con una salida USB para alimentar otro dispositivo por cable, como si viviéramos en 2018. También hay que decir que su diseño no enamorará a tantos como el de las alternativas anteriores, aunque cumple.