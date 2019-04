Todo lo que ha habido detrás de la cancelación del AirPower

La noticia ocurría hace unos días y su contundencia nos pilló a todos desprevenidos: después de meses de retrasos y rumores sobre sus problemas, pero también sobre su lanzamiento inminente, Apple ha decidido cancelar el AirPower. Así, esta base de carga inalámbrica donde podríamos haber cargado hasta tres dispositivos al mismo tiempo deja de existir.

No debe de haber sido una decisión fácil, porque todo indicaba que el lanzamiento era inminente. Muchas fuentes que no suelen errar en esto aseguraban que íbamos a ver esta base de carga a finales de marzo, e incluso en el reverso de las cajas de los nuevos AirPods con estuche de carga inalámbrica podemos leer cómo se promociona el AirPower para poder cargar el accesorio. iOS 12.2, la última versión del sistema operativo de los iPhone y los iPads, también incluía los ajustes necesarios para poder tener

Eso nos indica que se ha decidido cancelar el AirPower a ultimísima hora, probablemente con toda la logística en marcha y el producto enviado a los almacenes y tiendas de todo el mundo. La orden debe de haber llegado desde lo más alto, quizás desde el mismísimo despacho de Tim Cook.

Nunca sabremos cuál ha sido el problema exacto por el que se ha cancelado esto, pero todo apunta a problemas relacionados con el calor. El AirPower no era una simple base de carga con la bobina de cable que permitía no utilizar cables: sus patentes indican que se componía de muchas bobinas (algunas fuentes incluso hablan de decenas de ellas) para que así no tuviéramos que preocuparnos de dejar lo que quisiéramos cargar en una posición determinada como ocurre con las bases de carga estándar.

La ventaja era que podríamos haber colocado los AirPods, el Apple Watch o el iPhone en cualquier sitio de la base, incluyendo sus laterales, sin tener en cuenta ninguna posición necesaria para cada producto específico. En otras palabras, poder dejar los productos encima de la AirPower sin ni siquiera mirar. Y, además, la interfaz de iOS nos mostraría el estado de carga de cada producto en la pantalla del iPhone.

Pero desgraciadamente, tantas bobinas trabajando al mismo tiempo pueden haber hecho del AirPower un producto imposible. Quizás podrían haberlo lanzado, pero a lo mejor se habría montado una polémica alrededor de sus temperaturas demasiado altas. Y a Apple no le interesa volver a tener polémicas de este tipo.

De hecho, hay quien dice que la decisión de cancelar el lanzamiento del AirPower vino dado justo después de emitir una disculpa pública por la calidad de los teclados de los portátiles modernos de Apple, ya que se averían con el doble de la frecuencia que los teclados de generaciones anteriores. Incluso John Gruber, uno de los expertos más influyentes en el mundo de Apple, calificó esos teclados como "*el peor producto de la historia de Apple*" que "*daña la reputación de los MacBook Pro*".

Aparentemente esta crítica ha hecho mella, y los altos cargos deben haber dicho basta. El AirPower queda cancelado, las disculpas sobre el teclado ya son oficiales. Supongo que a partir de ahora los estándares de calidad dentro de los laboratorios de Cupertino subirán para evitar este tipo de tropiezos.