Yellow Day: por qué el lunes 20 de junio es el día más feliz del año

Cada año se repite el día más feliz y el más triste de los doce meses. Por un lado está el Blue Monday o día más triste, que ocurre el tercer lunes de enero. Por otro está el Yellow Day o "Día amarillo", que sería todo lo contrario.

El Yellow Day de 2022 es el lunes 20 de junio. Se celebra todos los años durante el tercer lunes de este mes, y, en ocasiones, coincide con la llegada del verano. Este año no habrá tal coincidencia, aunque se sigue manteniendo que es el día más feliz del año.

Respecto a las razones que llevaron a expertos psicólogos y meteorólogos a determinar este día como el más feliz del año, estas varían: desde la perspectiva personal, hasta la lumínica o la económica.

La primera tiene que ver con la temperatura, ya que, cuando el verano se acerca y hay más calor, el estado de humor, generalmente, mejora. Este factor también depende de otro: las horas de luz. El día más largo del año será mañana, cuando comience el verano. Ese día España disfrutará de alrededor de 15 horas de luz solar, más de la mitad de la jornada.

Componente económico y laboral

Por otra parte, existen otros alicientes que logran que este 20 de junio sea el Yellow Day. Uno de ellos es que, para muchos trabajadores y para los escolares, el periodo de vacaciones se acerca poco a poco. Otra razón es la paga extra, cuyo cobro, para aquellas personas que disponen de ella y no la tienen prorrateada, se producirá a finales de este mes.

Además, en algunas empresas comienza el horario de verano. Este suele ser más intensivo, pero suele reducir el tiempo de trabajo por la tarde, lo cual favorece poder disfrutar más del calor, el Sol, los amigos o cualquier otra actividad.

Cómo mantener esa felicidad en el trabajo

En algunas ocasiones, el trabajo no produce la satisfacción que necesita una persona o, simplemente, no le hace feliz. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística ha confirmado que seis de cada diez trabajadores asegura que no es feliz en su empleo.

Sin embargo, existen cinco claves, según Udemy, para intentar mantener esa felicidad en el trabajo o conseguirla. El primer consejo es utilizar las fortalezas personales; es decir, aprovechar las virtudes de cada uno para desempeñar su labor correctamente.

Practicar las emociones positivas, como la alegría, el humor, optimismo, esperanza y gratitud también puede ayudar a mantener un buen clima de trabajo. Por otro lado, concentrarnos puede interferir y mejorar la felicidad y el bienestar.

Asimismo, es importante no olvidarse de cuidar las relaciones interpersonales con el resto de compañeros para que las situaciones sean más amables. El último consejo de la compañía consiste en fijar objetivos claros para tener una meta por la que seguir.

