¿Por qué razón es tan difícil ser feliz? La ciencia podría tener una nueva respuesta

Por otro lado, según la ciencia, la felicidad también puede venir determinada por la genética. Nuestra predisposición a ser más felices o menos, también puede verse afectada por nuestros genes. Según un artículo publicado en Review of General Psychology, el 50 % de la felicidad de las personas está determinada por sus genes, el 10 % depende de sus circunstancias y el 40 % de la actitud de la persona, que puede ser positiva o no.

Pese a su mala acogida en la comunidad científica, Ragnhild Bang Nes y Espen Roysamb, psicólogos investigadores de la Universidad de Oslo, realizaron un estudio que explicaba que entre el 40 y el 50 por ciento de la variación en la felicidad de una persona se explicaba por la genética. Con el tiempo, los mismos autores escribieron un segundo artículo basado en el mismo estudio mencionado anteriormente, donde introdujeron un enfoque más matizado sobre el efecto de los genes en la felicidad, que reconocía las interacciones entre nuestra genética y nuestro entorno. Entonces… ¿Estamos destinados genéticamente a ser infelices?

Realmente la genética no determina quiénes somos, incluso si cuenta con un porcentaje importante en nuestro bienestar. ¿Si genéticamente tengo predisposición a ser infeliz voy a serlo? La respuesta es no. Todos decidimos sobre cómo queremos ser y qué actitud vamos a tomar para enfrentarnos a la vida. No podemos acusar a la genética de todo lo que ocurre en nuestra vidas, somos nosotros quienes debemos luchar por lo que queremos y por cómo queremos que nos vean los demás.

