Usar edulcorantes nos puede producir ansiedad

En los últimos años, resulta cada vez más común que muchas personas sustituyan el azúcar por edulcorantes. En líquido, a través de pastillas..., existen de muchos tipos, todos ellos característicos por ser bajo en calorías y que sirven como el sustituto perfecto que más se asemeja a un par de cucharadas de azúcar. Sin embargo, de acuerdo con un estudio desarrollado en la Universidad Estatal de Florida (EE.UU), se ha demostrado que también puede contener aspectos negativos, sobre todo en lo que respecta a lasalud mental.

Expertos lo achacan al aspartamo. Se trata de un endulzante no calórico aprobado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) en 1981. A pesar de que no es muy común que este se encuentre en nuestras cocinas, como la estevia o la sacarina, lo cierto es que está presente en diversos productos vendidos como sin azúcares o bajos en calorías. Las cantidades que contienen estos productos se encuentran muy controladas. No obstante, eso no significa que puedan tener cierto impacto en el cuerpo, pese a ser pequeñas cantidades.

Cucharada de azúcar | iStock

En ese sentido, el consumo del 15% de la cantidad diaria recomendada de aspartamo puede tener cierto efecto en el organismo.Concretamente, es uno de los causantes de que los niveles de ansiedadaumenten. Esto se midió a través de una serie de pruebas en un laberinto en varias generaciones de ratones. En ellas, los investigadores encontraron cambios significativos en la amígdala, una parte del cerebro asociada con la regulaciónde la ansiedad.

Pero esto no sólo afecta en quienes lo consumen, sino que,además, dependiendode la cantidad consumida, este aspecto podrá percibirse en futuras generaciones. Esto significa que, igual que otros compuestos como la nicotina, el aspartamo tiene efectos epigenéticos, o lo que es lo mismo, que es capaz de modificar los genes.

No obstante, hablamos de un experimento. Aún queda mucho más por investigar.No obstante, con esta base, tenemos motivos más que suficientes para leer la lista de ingredientes en detalle y pensarlo dos veces si algún alimento incluye aspartamo.