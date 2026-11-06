¿Qué es el calentamiento súbito estratosférico? El fenómeno atmosférico que podría cambiar el tiempo en España

Los modelos meteorológicos están siguiendo de cerca un fenómeno que podría alterar el tiempo en Europa durante las próximas semanas. Se trata de un calentamiento súbito estratosférico, un episodio poco habitual que puede debilitar el vórtice polar y cambiar la forma en la que se mueve el aire frío alrededor del Polo Norte.

El vórtice polar es una gran masa de aire muy frío que gira alrededor del Ártico, a gran altura en la atmósfera. Normalmente ayuda a mantener ese aire frío cerca del Polo Norte. Sin embargo, cuando se debilita o se altera, puede favorecer que las masas de aire frío se desplacen hacia otras zonas del hemisferio norte.

Eso es precisamente lo que están observando los expertos. En un informe publicado el pasado mes de octubre, el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (NOAA) señaló que los modelos apuntaban a una posible alteración del vórtice polar durante la primera semana de noviembre y a un posible calentamiento súbito estratosférico. Si llega a producirse, sería un episodio muy poco frecuente para esta época del año.

Este calentamiento se produce cuando la temperatura de la estratosfera, una capa de la atmósfera situada por encima de donde se desarrolla el tiempo que vivimos, aumenta rápidamente. Este cambio puede debilitar los vientos que mantienen el vórtice polar y alterar su comportamiento. Sus efectos pueden llegar a notarse en la superficie semanas después y, en algunos casos, prolongarse durante uno o dos meses.

¿Cómo podría afectar a España?

Si el vórtice polar se altera, también pueden cambiar las corrientes de aire que llevan las borrascas y las masas de frío por Europa. Esto podría favorecer la llegada de aire frío a algunas zonas, modificar el paso de las borrascas o provocar cambios en las lluvias. Sin embargo, todavía no se puede saber si España notará estos efectos ni cuándo ocurrirían.

Además, las previsiones estacionales de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para noviembre, diciembre y enero apuntan a una mayor probabilidad de que las temperaturas estén por encima de lo habitual en toda España. También señalan más posibilidades de lluvias superiores a la media en la vertiente atlántica, especialmente en el noroeste peninsular.