El streaming llega al espacio: la NASA lanza su nueva plataforma gratuita NASA+ para ver contenidos inéditos

Cada vez son más las plataformas de streaming que están presentes en nuestro día a día. Gracias a ellas, podemos ver una multitud de películas y series. En España, las cinco aplicaciones favoritas de los usuarios son Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max y Movistar Plus. Sin embargo, existen otras apps como DAZN, YouTube Premium o Apple TV+.

Pero lo cierto es que no dejan de crearse más y más plataformas. Es el caso de la NASA, que acaba de lanzar un canal especializado en contenidos del espacio. NASA+, el nuevo servicio de vídeo bajo demanda que no requiere una suscripción, es gratuito y no tiene anuncios.

Tal y como señalaba la NASA en su blog oficial, con este servicio de transmisión sin publicidad, sin costo y para toda la familia, los usuarios tendrán acceso a la cobertura en vivo de la NASA, ganadora de varios Premios Emmy, y a panorámicas de las misiones de la agencia, a través de una extensa colección de contenidos originales, incluyendo nuevas series que debutarán en este servicio de transmisión.

Contenido de NASA+

Desde ya, todos pueden disfrutar del contenido original de NASA+, que incluye:

Una serie documental que cubre cada imagen del telescopio espacial James Webb, así como una segunda serie que destaca el telescopio espacial más poderoso del mundo, desde los laboratorios hasta su lanzamiento;

que cubre cada imagen del telescopio espacial James Webb, así como una segunda serie que destaca el telescopio espacial más poderoso del mundo, desde los laboratorios hasta su lanzamiento; Programas infantiles animados sobre los planetas, los misterios del universo y mundos intergalácticos;

animados sobre los planetas, los misterios del universo y mundos intergalácticos; Una serie que relata las historias personales de los astronautas negros de la NASA;

de los astronautas negros de la NASA; Una serie que lleva a los espectadores entre bastidores mientras un grupo de científicos trabaja para traer a la Tierra la primera muestra de un asteroide obtenida por Estados Unidos;

mientras un grupo de científicos trabaja para traer a la Tierra la primera muestra de un asteroide obtenida por Estados Unidos; Imágenes del cosmos en ultra alta definición con una banda sonora espacial

en ultra alta definición con una banda sonora espacial Contenidos en español, los cuales incluyen una serie que destaca a empleados hispanos y latinos de la NASA, contenidos sobre el clima, y más.

El universo al alcance de la mano

Con más de 30 millones de descargas, la aplicación de la NASA presenta una enorme colección del contenido más reciente de la agencia, que incluye más de 21.000 imágenes, podcasts, noticias, historias destacadas y la cobertura de eventos en vivo y directo. Las nuevas actualizaciones de la aplicación incluyen:

Acceso total al servicio de transmisión a la carta de NASA+;

Notificaciones automáticas en la nube;

Avistamientos y notificaciones que permiten a los usuarios ver sobrevolar la Estación Espacial Internacional;

La posibilidad de puntuar fotografías y de explorar y compartir las mejor valoradas;

Realidad aumentada que permite a los usuarios ver, rotar y ampliar modelos 3D de cohetes, naves espaciales y vehículos exploradores de la NASA.

Este nuevo servicio está disponible para descargar en la mayoría de las principales plataformas mediante la aplicación de la NASA para dispositivos móviles y tabletas iOS y Android, así como para los reproductores de transmisión multimedia Roku y Apple TV. Además, los usuarios también pueden ver la programación en línea pinchando aquí.