Así puedes evitar que una peli o serie "se quede cargando" cuando la ves en streaming

¿Cuál es el colmo de un adicto a las series? Que Netflix, HBO, Prime o cualquier otra plataforma de vídeo bajo demanda se pare y no nos deje seguir disfrutando nuestra serie favorita.

Sí, así es, nos referimos a ese círculo tan molesto que no deja de dar vueltas durante minutos o a ese mensaje que nos avisa de que el título no se puede reproducir en este momento. ¿Cómo podemos solucionarlo? Apúntate estos trucos y esa molestia será historia.

Comprueba el router

Seguramente tú también seas de esos que no lo revisan muy a menudo, pero, en caso de fallo, es muy probable que la conexión a Internet esté fallando.

Comprueba todos los cables y, aun así, reinicia el router. Puede ser tan sencillo como eso, así la aplicación volverá a cargar el contenido y tú podrás seguir comiendo palomitas mientras te das un atracón en tu plataforma favorita.

Si todo esto no funciona, puede ser que tu cable esté roto o sea demasiado antiguo. La calidad de este puede influir en la velocidad de carga de los contenidos. Conecta el cable que tenga mejor calidad.

Otra cosa que puedes probar es cambiar el router de lugar. Hay lugares que por sus condiciones físicas interfieren e influyen en la señal que les llega a nuestros dispositivos.

Desconecta otros dispositivos

En algunas ocasiones el problema puede estar en que se estén enviando demasiados datos y esto, efectivamente, también afecta a la retransmisión en streaming.

¿Qué puedes hacer? Busca en las opciones de tu teléfono y desconecta el Wi-Fi. Si no es suficiente, comprueba otros dispositivos como relojes, tablets e incluso la cámara de fotos.

Reinicia y baja la resolución del vídeo

Puede ser que el problema no sea nuestro ni de nuestro router, sino de la propia plataforma. Antes de nada, puedes probar a reiniciarla varias veces, así comprobarás si es algo puntual o si tienes que indagar en el problema un poco más.

A todos nos encanta el Full HD, pero consume muchos datos. En caso de que te esté dando error, una solución muy fácil y rápida es bajar la calidad del vídeo.

No te asustes, no vas a ver la imagen pixelada ni mucho menos, pero es verdad que vas a notar que no está en su máxima calidad. A cambio ganas un contenido más rápido y sin pausas que, al fin y al cabo, es lo que buscabas.

