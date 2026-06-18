Solsticio de verano 2026: cuándo y cómo será el día más largo del año

La estación del año preferida para la mayoría de personas está llamando a la puerta. El solsticio de verano 2026 va a tener lugar este sábado 21 de junio a las 9:24 hora peninsular española, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. Este evento astronómico marca el inicio oficial del verano en el hemisferio norte y trae consigo un fenómeno notable: es el día más largo del año, con el mayor número de horas de luz solar.

Durante el solsticio de verano, la Tierra alcanza el punto de su órbita en el que el hemisferio norte está más inclinado hacia el Sol. Como resultado, los rayos solares inciden de forma más directa y durante más tiempo, especialmente en las latitudes medias y altas. En algunas ciudades de España esto se traduce en más de 15 horas de luz natural. A partir de ese momento, los días comienzan a acortarse gradualmente hasta el equinoccio de otoño.

Inicio del verano | iStock

Este año, el verano astronómico, durará aproximadamente 93 días, hasta el 22 de septiembre de 2026.

En España y otras partes de Europa, este momento se celebra con las fiestas de San Juan, donde las hogueras, los rituales de fuego y las festividades nocturnas simbolizan el poder purificador del Sol en su punto más alto.

En cuanto al tiempo, las tendencias muestran que el tiempo este verano 2026 estará marcado por temperaturas más altas de lo habitual en buena parte del territorio nacional, especialmente en la Península y Baleares.