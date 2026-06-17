Llega la primera ola de calor a España: algunas ciudades podrían superar los 40 ºC coincidiendo con el inicio del verano

España se prepara para vivir un intenso episodio de altas temperaturas que podría convertirse en la primera ola de calor de 2026. Según las previsiones, el termómetro irá subiendo de forma progresiva durante los próximos días hasta alcanzar sus valores más altos durante el fin de semana, coincidiendo además con la llegada oficial del verano. En algunas zonas del sur y del valle del Ebro, los termómetros podrían rozar o incluso superar los 40 ºC.

El responsable de esta situación será un potente dominio de las altas presiones en altura, que favorecerá cielos despejados y una fuerte insolación sobre buena parte de la Península. Ya durante los próximos días se esperan máximas de entre 34 y 38 ºC en amplias zonas del centro y sur peninsular, mientras que ciudades como Zaragoza, Sevilla o Badajoz podrían acercarse a los 40 ºC. De cara al sábado, localidades como Madrid, Toledo, Granada o Sevilla podrían alcanzar esa barrera, mientras que Córdoba y Badajoz podrían llegar incluso a los 42 ºC.

Por el momento, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activados avisos por altas temperaturas en varias comunidades autónomas y no descarta que el episodio termine siendo catalogado oficialmente como ola de calor si las temperaturas extremas se mantienen durante varios días consecutivos.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado, utilizar ropa ligera y prestar especial atención a niños, personas mayores y colectivos vulnerables. También conviene recordar que el calor extremo puede afectar a mascotas y aumentar el riesgo de incendios forestales, especialmente en un fin de semana que podría convertirse en el más caluroso de lo que llevamos de año.