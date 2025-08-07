Los síntomas que podrían ser una señal temprana de esclerosis múltiple diez años antes del diagnóstico

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica del sistema nervioso central, específicamente del cerebro y la médula espinal, que afecta la capacidad del cuerpo para comunicarse. Según la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, se estima que alrededor de 2,8 millones de personas viven con EM en todo el mundo.

Los signos de un sistema inmunológico debilitado pueden estar presentes más de una década antes de que se manifiesten los síntomas físicos debilitantes de la EM. Y ahora un nuevo estudio, publicado en JAMA, ha descubierto que la mala salud mental puede ser uno de los primeros indicios de esta enfermedad.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores revisaron las historias clínicas de 2.038 pacientes con EM en Canadá y las compararon con las de 10.182 pacientes sin ella.

Descubrieron que los pacientes que desarrollaron EM acudieron a sus médicos con síntomas como fatiga, dolores de cabeza, mareos, ansiedad y depresión con mayor frecuencia que la población general.

Es más, estas pistas aparecieron incluso 15 años antes de que se detectaran los primeros síntomas más consolidados. "Ahora estamos empezando a comprender cuáles son estas señales de alerta temprana, y los problemas de salud mental parecen estar entre los primeros indicadores", afirma Marta Ruiz-Algueró, autora principal del estudio.

Estos patrones sugieren que la EM tiene una fase prodrómica larga y compleja, en la que algo ocurre bajo la superficie, pero aún no se ha declarado EM.

Los investigadores advierten que los síntomas de mala salud mental son comunes en toda la población y que la mayoría de las personas que los experimentan no desarrollarán EM. Sin embargo, si se logra comprender mejor cómo se relacionan estos síntomas con la EM, podría ser posible identificar factores de riesgo e intervenciones más tempranas.