El simple hábito antes de acostarte que puede ayudarte a dormir mejor durante las noches de calor

Cuando llega el verano, dormir puede convertirse en todo un reto. El calor dificulta que el organismo alcance la temperatura más baja que necesita para iniciar el sueño. Pero tal y como revela el medio The Conversation, existe un simple hábito antes de acostarse que puede ayudar a enfriar el cuerpo de forma natural: darse una ducha tibia antes de acostarse.

Aunque pueda parecer que el agua caliente aumentará todavía más la temperatura corporal, este cambio puede activar los mecanismos naturales de regulación térmica del cuerpo. Además, los expertos recomiendan mantener la habitación fresca cerrando persianas durante el día, ventilando por la noche, usando ropa de cama transpirable y evitando cenas copiosas o alcohol antes de dormir, ya que pueden aumentar la sensación de calor.

También puede ayudar dormir con ropa ligera, reducir el uso de dispositivos electrónicos antes de acostarse y refrescar zonas como los pies. Eso sí, no existe un método milagroso: la clave durante las noches de calor está en facilitar que el cuerpo pueda perder temperatura y adaptarse al ambiente.