La rutina de 4 pasos de una experta para dormir mejor durante una ola de calor

En plena ola de calor como la que estamos atravesando en España, el cuerpo necesita reducir su temperatura interna para iniciar el sueño, pero las altas temperaturas pueden dificultar ese proceso y provocar noches de descanso más ligero.

Pero tal y como revela el medio Mirror, según la doctora Punam Krishan, hay cuatro pasos antes de acostarnos que pueden ayudar a dormir mejor durante los episodios de calor extremo.

1. Una ducha tibia antes de acostarse

Aunque pueda parecer contradictorio, una ducha tibia una o dos horas antes de dormir puede favorecer el enfriamiento del organismo. Al elevar ligeramente la temperatura de la piel, el cuerpo activa mecanismos para perder calor después, lo que puede facilitar la conciliación del sueño.

2. Mantener agua cerca de la cama

La hidratación también juega un papel clave. Cuando el cuerpo está deshidratado, su capacidad para regular la temperatura mediante la sudoración puede verse afectada.

Por eso, la especialista recomienda mantenerse bien hidratado durante el día y tener agua cerca de la cama, especialmente en personas mayores, ya que con la edad disminuye la sensación de sed.

3. No confiar únicamente en el ventilador

Un ventilador puede ayudar a sentirse más fresco, pero no baja realmente la temperatura de la habitación. Lo que hace es mover el aire sobre la piel y favorecer la evaporación del sudor, ayudando al cuerpo a perder calor.

En situaciones de calor extremo, puede ser necesario combinarlo con otras medidas, como bajar persianas durante el día o ventilar cuando las temperaturas descienden.

4. Enfriar el ambiente antes de dormir

Para preparar la habitación, los expertos recomiendan evitar que acumule calor durante el día, mantener las cortinas cerradas cuando incide el sol y elegir ropa de cama ligera y transpirable.

Y es que el objetivo no es solo enfriar la habitación, sino ayudar al propio cuerpo a regular su temperatura.