Regreso de los astronautas de Artemis II a la Tierra: cuándo, a qué hora y cómo verlo en directo

La misión Artemis II afronta uno de sus momentos más delicados y esperados: el regreso a la Tierra tras convertirse en la primera tripulación en orbitar la Luna en más de medio siglo. La NASA ya ha fijado el calendario y los detalles del amerizaje, que marcará el cierre de una misión histórica y servirá como ensayo clave para futuras expediciones tripuladas al satélite.

El amerizaje de la cápsula Orión está previsto para este viernes 10 de abril a las 20:07 hora de la costa este de Estados Unidos (02:07 del sábado 11 hora peninsular española). El punto de caída se sitúa en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego (California), donde ya se ha desplegado un amplio operativo de recuperación.

Durante las horas previas al descenso, los cuatro astronautas iniciarán una serie de preparativos clave dentro de la nave. Entre ellos, asegurar el equipo, instalar sus asientos de reentrada y revisar todos los sistemas para garantizar que la cápsula soporte las extremas condiciones del regreso a la atmósfera.

La reentrada en la atmósfera será uno de los momentos más críticos de toda la misión. La cápsula Orión alcanzará velocidades superiores a los 10.600 metros por segundo antes de empezar a desacelerar gracias al rozamiento con la atmósfera terrestre. Este proceso genera temperaturas extremas, por lo que los escudos térmicos de la nave han sido revisados minuciosamente en las últimas horas para evitar cualquier fallo.

El procedimiento está milimétricamente calculado. Aproximadamente 42 minutos antes del amerizaje, la cápsula de la tripulación se separará del resto de la nave. Poco después, comenzará la entrada en la atmósfera, que se produce unos 13 minutos antes de tocar el agua. Durante este tiempo, los sistemas de navegación y control guiarán la cápsula hacia el punto previsto en el océano.

Tras el impacto con el agua, los equipos de rescate actuarán con rapidez. Personal médico accederá primero al interior de la cápsula para evaluar el estado de los astronautas. Posteriormente, serán trasladados en helicóptero, siguiendo un orden preestablecido, hasta el buque de recuperación, donde continuarán las revisiones médicas.

Para todo aquel que quiera verlo en directo, la NASA retransmitirá toda la operación a través de sus canales oficiales, incluyendo su web y plataformas como YouTube. La cobertura comenzará varias horas antes del amerizaje e incluirá imágenes en tiempo real del descenso.