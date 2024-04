Quimerismo: El extraño caso genético de dos o más seres habitando un mismo cuerpo

En 2015 una mujer descubrió que sus hijos no descendían de ella pese a haberlos parido. ¿Cómo es posible esto? Lo cierto es que no es que no es ninguna broma. Existen varios casos en los que se ha dado esta condición y, tal como explica Álvaro Fernández, más conocido en las redes como Farmacéutico Fernández, se llama quimerismo. Te contamos los detalles.

"El quimerismo es un trastorno muy raro por el cual un individuo contiene en su organismo células de dos o más individuos distintos", explicaba este experto en un vídeo que publicaba recientemente en Tik Tok. "Es como si dos seres habitaran un mismo cuerpo".

Algunos casos

Uno de los casos más llamativos es el de la cantante y modelo Taylor Muhl, quien tiene quimerismo gemelo, es decir, absorbió a su hermana gemela antes de nacer, por lo que su cuerpo alberga dos ADN distintos, hecho que se ve caracterizado en su propia piel. "Además de tener la mitad de la piel de un color y la otra mitad de otro color tiene dos sistemas circulatorios y dos sistemas inmunes", asegura Álvaro.

Existen otros casos, como el de Karen Keegan. Esta mujer necesitaba un trasplante de riñón y cuando sus familiares fueron a hacerse pruebas para ver si eran compatibles descubrieron que dos de sus hijos no eran sus hijos. "Vieron que el ADN de los niños era muy similar, como si su madre en vez de su madre fuese su tía", indica este experto. "Se descubrió que esta mujer tenía en su cuerpo células con dos ADN diferentes, e suyo y el de una supuesta hermana que había absorbido también antes de nacer".

También está el caso de Lydia Fairchild. Esta estadounidense estuvo a punto de perder la custodia de sus hijos, tras separarse de su marido, debido a que una prueba de ADN de rutina dio como resultado que ella no era la madre, pese a haberlos parido.

Finalmente, tal y como explica Fernández, un testigo judicial tuvo que estar presente en el tercer parto de esta mujer para comprobar que efectivamente era ella la que daba a luz. "El testigo comprobó que efectivamente el niño salía de dentro de ella, pero cuando le hicieron la prueba de ADN tampoco coincidía". Finalmente descubrieron que la mujer era una quimera.

También ocurre en animales

Los animales también pueden nacer con estos trastornos, siendo sus características más visibles que en los humanos, pues estos presentan la mitad de su cuerpo completamente distinta a la otra, mostrando un sorprendente contraste.