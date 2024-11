¿Qué son los pensamientos intrusivos? ¿Cómo se pueden evitar?

Los pensamientos intrusivos son aquellos que nuestro cerebro genera de forma totalmente involuntaria y que suelen producir una sensación de ansiedad. Estos se pueden manifestar en forma de imágenes, frases e ideas. Por norma general los más comunes suelen ser pensamientos de carácter violento, sexual o que se relacionan en cierta forma con la salud y las dudas existenciales, ya sean de temas religiosos o no.

Mujer deprimida y estresada | iStock

Estos pensamientos no representan los deseos de las personas, sino que se deben a la actividad cerebral constante a la que el cerebro está sometido durante el día. Pese a esto, su existencia genera una gran sensación de estrés y ansiedad debido a no querer o desear lo que pasa por la mente, y no entender de donde viene. Pero ¿hay alguna forma de deshacernos de estos pensamientos?

Sí, hay una forma de tratar de deshacernos de ellos y que puede ayudar. Lo primero que hay que tratar de hacer es reconocerlo, no tratar de eliminarlo y hacer como si no hubiese estado, ya que lo único que lograremos con ello será un efecto rebote que intensificará esos pensamientos. Por lo tanto, la solución más rápida es aceptarloy saber en todo momento que se trata únicamente de un pensamiento.Así que continua con aquello que estuvieses haciendo cuando apareció, o busca una nueva tarea que mantenga la mente algo distraída ya sea escuchar música, realizaralgúnhobbie, o hablar con alguien de cualquier cosa. Y así, después de un rato, el pensamiento en cuestión será menos intenso.

A parte de todo esto, algo que puede ayudar es la meditación, ya que puede reducir la intensidad de ese pensamiento, y calmar las sensaciones de malestar generados por el mismo. Pero hay que tratar de tener en cuenta siempre que se tratan de pensamientos que no reflejan quienes somos ni lo que deseamos realmente.Pero si esto no te ayuda y te impide hacer una vida normal, lo mejor será acudir a un profesional.