Por qué somos incapaces de percibir nuestro propio olor

Si alguna vez has sentido que el perfume que te habías echado ya no olía, aunque los demás te digan que sí, no te preocupes, ya que esto se debe a la forma en la que el cerebro gestiona los estímulos olfativos y su forma de adaptarse a estos para priorizar otras informaciones más relevantes.

Esto se conoce como adaptación olfativa, y se debe a que nuestro sistema nervioso al estar expuesto a un mismo olor de forma constante, como puede ser nuestro olor corporal, se acostumbra al mismo. El cerebro filtra este para evitar una sobrecarga de la percepción sensorial, para así poder concentrarse en otros estímulos externos que puedan suponer peligros o novedades.

Hombre echándose perfume en la muñeca | iStock

Esta falta de percepción resulta muy útil también, ya que al ignorar todo olor al que esté acostumbrado, el cerebro percibe con mayor facilidad nuevos aromas, como comida en mal estado o cualquier peligro que se pueda detectar por el olor. Y aunque tiene sus ventajas, también hay inconvenientes, por ejemplo, al no poder olernos a nosotros mismos, nos costará detectar cuando olemos mal o si el perfume ha perdido intensidad.

Los expertos dan algunas recomendaciones para asegurarte de que tu olor no pasa desapercibido, entre ellas está una buena higiene, usar los productos adecuados y confiar en lo que nos dicen las personas cercanas. Aunque pueda molestar un poco este mecanismo, nos ayuda a recordar que el cerebro prioriza nuestra supervivencia por encima de detalles como estos.