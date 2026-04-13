Qué es el síndrome de la cabeza explosiva: cuando oyes un estallido al quedarte dormido

Imagina que estás a punto de quedarte dormido y, de repente, escuchas un estruendo dentro de tu cabeza: como una explosión, un disparo o una puerta que se cierra con fuerza. Te despiertas sobresaltado, con el corazón acelerado... pero todo está en silencio. No ha pasado nada real.

Este fenómeno existe y tiene nombre: síndrome de la cabeza explosiva. Aunque suene alarmante, los expertos aseguran que no es peligroso ni causa daño cerebral.

Tal y como revela el medio The Conversation, se trata de un tipo de trastorno del sueño conocido como parasomnia, es decir, experiencias inusuales que ocurren al quedarse dormido o al despertar. En este caso, el cerebro "genera" un sonido muy fuerte sin que exista ningún estímulo externo.

Los episodios suelen durar apenas unos segundos, pero pueden ser muy intensos. Algunas personas también perciben destellos de luz, sensaciones eléctricas o incluso una breve punzada en la cabeza. Sin embargo, el problema no es el dolor, sino el susto: el cuerpo reacciona como si hubiera ocurrido algo grave.

Aunque no se conoce una causa exacta, los científicos creen que está relacionado con cómo el cerebro se "apaga" al dormir. Durante ese proceso, distintas áreas dejan de activarse de forma coordinada; si algo falla, el cerebro podría interpretar esa actividad como un ruido repentino.

Este síndrome es más común de lo que parece: al menos una de cada diez personas lo ha experimentado alguna vez. Además, factores como el estrés, la ansiedad o dormir mal pueden aumentar las probabilidades de que ocurra.

A pesar de lo inquietante que resulta, no requiere tratamiento en la mayoría de los casos. De hecho, entender que no es peligroso suele ser suficiente para reducir el miedo. Mejorar los hábitos de sueño y controlar el estrés también puede ayudar a que los episodios sean menos frecuentes.