Qué es el ruido rosa, el sonido que puede ayudar al cerebro a limpiarse mientras duermes

Dormir no solo sirve para descansar. Durante el sueño profundo, el cerebro pone en marcha procesos que ayudan a eliminar sustancias de desecho acumuladas durante el día. Ahora, investigadores del MIT han descubierto que unas breves ráfagas de ruido rosa podrían potenciar este mecanismo.

El estudio, publicado en Science Translational Medicine, se realizó con 14 voluntarios sanos. Los investigadores utilizaron pequeños estímulos de ruido rosa de apenas 50 milisegundos, aplicados durante el sueño y sincronizados con las ondas lentas del cerebro.

El resultado fue un aumento de la amplitud de estas ondas cerebrales y, al mismo tiempo, de las ondas del líquido cefalorraquídeo (LCR), un líquido que rodea y protege el cerebro y la médula espinal.

Estas ondas ayudan a mover el LCR por el cerebro, un proceso relacionado con la eliminación de productos de desecho. Entre ellos se encuentran proteínas y otras sustancias que se acumulan durante la actividad cerebral.

Sin embargo, el estudio no demuestra que escuchar ruido rosa prevenga el alzhéimer ni que mejore la memoria, sino que ha conseguido aumentar temporalmente las ondas del LCR durante el sueño en un pequeño grupo de adultos sanos.

El siguiente paso será comprobar si este aumento del flujo del líquido cefalorraquídeo puede traducirse en un sueño más reparador o una mejor eliminación de determinadas proteínas relacionadas con enfermedades neurodegenerativas.

¿Qué es el ruido rosa?

El ruido rosa es un sonido constante y profundo que se caracteriza por tener una mayor concentración de energía en las frecuencias bajas (graves) que en las altas (agudas), lo que genera una sensación auditiva muy natural, cálida y relajante para el oído humano.

El ruido rosa imita los fenómenos de la naturaleza, asemejándose al caer de una lluvia uniforme, el rumor del viento agitando las hojas de los árboles, el oleaje constante del mar o el sonido de una cascada a lo lejos.