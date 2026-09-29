Estas 5 infecciones son responsables de más de 2 millones de nuevos casos de cáncer al año

Las infecciones no suelen ser lo primero que pensamos cuando hablamos de prevenir el cáncer, pero algunas pueden aumentar el riesgo de desarrollar determinados tumores. Un nuevo estudio publicado en The Lancet Oncology estima que el 12% de todos los nuevos casos de cáncer diagnosticados en 2024 estuvieron relacionados con infecciones, unos 2,3 millones de casos.

Cinco patógenos concentran la mayoría de estos casos. El principal es la bacteria Helicobacter pylori, relacionada con unos 760.000 diagnósticos de cáncer, alrededor del 4% del total mundial. Esta bacteria es muy común y muchas personas no presentan síntomas, aunque algunas cepas pueden provocar úlceras y aumentar el riesgo de cáncer de estómago.

Otro de los principales responsables es el virus del papiloma humano (VPH), asociado a unos 750.000 casos en 2024. También aparecen el virus de la hepatitis B (VHB), relacionado con el 2% de los nuevos cánceres, y los virus de Epstein-Barr (VEB) y de la hepatitis C (VHC), con porcentajes menores.

Los investigadores destacan que muchos de estos casos podrían prevenirse o reducirse mediante vacunas, diagnóstico y tratamiento de las infecciones. La vacunación frente al VPH y la hepatitis B, por ejemplo, puede ayudar a disminuir el riesgo de algunos tumores asociados a estos virus. En el caso de H. pylori, sin embargo, todavía no existe una vacuna y su control plantea más dificultades.

El estudio también muestra importantes desigualdades geográficas: alrededor de tres cuartas partes de los cánceres relacionados con infecciones se produjeron en países de ingresos bajos y medios. El este de Asia concentró el 42% de los casos mundiales, con H. pylori y el VHB entre los principales responsables.

Los autores señalan que mejorar la prevención, la vacunación, el diagnóstico y el tratamiento de estas infecciones podría tener un impacto importante en la prevención del cáncer. Aun así, tener una de estas infecciones no significa que una persona vaya a desarrollar cáncer, ya que el riesgo depende también del tipo de infección, otros factores biológicos y ambientales y las características de cada persona.