Aunque la felicidad es una de las emociones que más mueven nuestras vidas y, para muchos, el fin último de todo lo que hacen, pocos saben dónde se produce la hormona de la felicidad. En el vídeo te damos la respuesta.

La felicidad, aunque puede ser provocada por multitud de motivos, como un abrazo o una buena noticia, tiene su origen específicamente en un órgano que, sin saberlo, muchas veces desatendemos. Esta es una parte imprescindible de nuestro cuerpo, sin la cual no conseguiríamos producir, ni de lejos, toda la felicidad que podemos tener en un buen momento. Y no, no se trata del corazón.

Diversos estudios aseguran que tan solo el 10% de la serotonina está en el cerebro, es un neuromodulador fundamental del sistema nervioso del humano y nos ayuda a controlar nuestros estados de ánimo, además de la felicidad también afecta a la ira, el apetito, la memoria o la sexualidad. Como contábamos el otro 90% de la serotonina se produce en otra parte del cuerpo sorprendente y fundamental.

Si quieres averiguar dónde se encuentra la mayor parte de la hormona de la felicidad descúbrelo en el vídeo de la parte superior de este artículo.

