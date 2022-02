Qué pasa si te vacunas siendo positivo en coronavirus

La sexta ola ya amaina en España y, mientras que en otros países ya dan por finalizada la pandemia, aquí la última medida es la eliminación de las mascarillas en exteriores. Sin embargo, el proceso que sí continúa es la vacunación contra el coronavirus, con la esperanza de que los casos sean más leves aunque se produzcan más contagios.

Terminando ya de inyectar la tercera dosis, la realidad es que el Ministerio de Sanidad ya piensa en una cuarta dosis de recuerdo, pero solo para algunos colectivos. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, el ECDC, en España hay un 82,5 % de personas que tienen la primera vacuna; un 75,5 % la segunda y un 47,6 % la dosis de refuerzo.

A la hora de ir a ponerse la vacuna surgen ciertas dudas: ¿Qué marcas se pueden mezclar? ¿Y si me vacuno y soy asintomático? Ante la primera pregunta, la Agencia Europea del Medicamento, EMA, publicó qué marcas de sueros se pueden combinar. Para contestar a la segunda pregunta, el Ministerio de Sanidad aclaró algunos de estos puntos.

¿Me puedo vacunar siendo positivo?

Ante la posibilidad de vacunarse siendo positivo, el Ministerio de Sanidad publica una respuesta clara. Lo mejor para una persona contagiada, y para el resto, es quedarse en casa durante el período de cuarentena y vacunarse una vez transcurridos cinco meses desde que dejó de dar positivo.

Sin embargo, puede haber excepciones. Una persona puede estar contagiada y no darse cuenta porque es asintomática. En ese caso, y según recoge Redacción Médica parafraseando al Ministerio, si una persona no se da cuenta y se vacuna siendo asintomática, "no constituye ninguna contraindicación".

Esto quiere decir que, si un individuo ha recibido la vacuna contra el coronavirus estando infectado y sin saberlo, a priori, no le ocurrirá nada. Sin embargo, puede que tenga algunos síntomas secundarios, como el resto de personas que reciben la vacuna aun sin estar contagiadas.

¿Puedo dar positivo después de vacunarme?

Si una persona se vacuna sin estar contagiada, después de vacunarse seguirá dando negativo en un test de antígenos o prueba PCR, porque la vacuna no contagia. Sin embargo, en el caso de realizarse una prueba serológica, que mide los anticuerpos en la sangre, el resultado sí podrá ser positivo. En este caso, el porqué de este resultado estará relacionado con la respuesta del cuerpo a la vacuna: si esta ha creado anticuerpos en el individuo, ante la prueba serológica dará positivo.

Por otro lado, si una persona se vacuna siendo positivo pero asíntomático, es posible que dé positivo con un test de antígenos después de vacunarse. Sin embargo, este resultado no estará relacionado con la vacuna, sino con la enfermedad que padece. En caso de ser positivo, dicha persona deberá cumplir la cuarentena para no exponer a los demás individuos.

