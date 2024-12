¿Qué ocultan las personas que siempre llegan temprano?

La puntualidad es una característica muy apreciada en un momento donde la velocidad de la vida es abrumadora. Esto hace que se normalice acudir con cierta tardanza a los sitios, pero siguen existiendo personas que se niegan a ceder al tiempo y le dan una gran importancia a llegar a la hora acordada. Si eres de estas personas, esto te interesará.

Las personas impuntuales viven más años, según un estudio | iStock

Las personas consideradas puntuales comparten características comunes, entre las que podemos encontrar, la organización, la planificación y el autocontrol. Un estudio elaborado por la Universidad de San Diego señala que este tipo de personas tienen una percepción del tiempo mucho más precisa.

Todas estas características hacen que las personas puntuales puedan evitar problemas cotidianos como la procrastinación y la gestión óptima del tiempo.

Aun así, detrás de este tipo de personas hay algo más oculto. La escritora del libro Never be Late Again: 7 Cures for the Punctually Challenged, Diana DeLonzor, asegura que las personas puntuales tienen una necesidad de complacer y gustar al resto, pese a que muchas veces no sean conscientes. Al igual que estas personas tienen tendencia a no tolerar la impuntualidad en otras personas, esperando que todos tengan el mismo compromiso.