Las personas impuntuales viven más años, según un estudio

Cuántas veces nos ha pasado que hemos quedado con alguien que sabemos que no va a llegar a tiempo y le hemos citado media hora antes de la cita oficial porque somos conscientes de su carácter impuntual por naturaleza. Y si no conoces a nadie, es que esa persona eres tú. Lo cierto es que aunque este hecho no resulte muy agradable, tiene una explicación científica: aquellas personas que llegan tarde tienden a vivir más años.

A esa conclusión ha llegado un estudio de la Escuela de Medicina de Harvard, donde se detalla que a las personas que llegan tarde se les asocia un mayor índice de optimismo y alegría, dos características que contribuyen a alargar la calidad de vida y, por tanto, aumentan las probabilidades de vivir durante más tiempo.

Estos individuos, además, también tienden a sufrir menos estrés, un factor que puede ser una de las principales causas de enfermedades como el Alzheimer. Por tanto, si estas personas presentan menos niveles de estrés, las posibilidades de sufrir síntomas prematuros de envejecimiento disminuyen.

Asimismo, estas personas tendrán una presión arterial más baja, un menor riesgo de enfermedad cardiaca y de accidente cerebrovascular y menos probabilidad de sufrir depresión.

En definitiva, cuanto menos nos preocupemos por llegar a tiempo será sinónimo de que más felices seremos. Aunque tampoco debemos convertir esa impuntualidad en costumbre ya que tampoco resulta agradable para aquellas personas que nos están esperando.