Por qué no nos acordamos de cuando éramos bebés

Es bastante común y normal, que cuando nos preguntan si recordamos algo que ocurrió o que hicimos cuando éramos muy pequeños no nos acordemos de ello ni de lo que pudimos vivir durante esa etapa. Este hecho de no recordar cuando éramos bebés, recibe el nombre científico 'Amnesia Infantil' y es una característica de la que aún hoy en día nadie logra comprender su origen por completo.

Se estima que no empezamos a tener recuerdos hasta que no tenemos aproximadamente unos 3 años, aunque se han dado casos de personas las cuales son capaces de recordar desde los 2 años y al mismo tiempo, otras que no llegan a hacerlo hasta los 6 o 7 años, por lo que está claro que existe una diferencia de capacidad de memoria en cada persona y en cada etapa de la vida.

Por tanto, la memoria es algo que va evolucionando con la edad. Cuando somos pequeños, todavía no está lo suficientemente desarrollada, pero no significa que no haya.

Los bebés también tienen memoria a corto y largo plazo, y por ello son capaces de crear recuerdos que duren desde minutos hasta semanas o incluso meses. A esto se le añade la creencia en la que el lenguaje puede llegar a influir en esta limitación de memoria, haciendo que los recuerdos generados antes de aprender a hablar se pierdan al no poder ser "traducidos" al lenguaje.

Por último, según se argumentó en un estudio publicado en la revista 'Science', el motivo podría deberse a que los bebés producen una gran cantidad de neuronas al realizar el proceso llamado neurogénesis, el cual da lugar a la formación de nuevas neuronas en el cerebro y que frena a su vez la capacidad de almacenar los recuerdos.

Esta teoría sostiene que debido a que el cerebro de los bebés es aún pequeño, no puede almacenar recuerdos a la vez que genera nuevas neuronas, por lo que su cerebro se focaliza en priorizar la neurogénesis, haciendo que así se pierdan los recuerdos fácilmente.

