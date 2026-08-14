Así funcionan los autobronceadores: la curiosa relación con el pan tostado

En verano no todos tienen tiempo para ir a la playa o a la piscina a ponerse morenos. Existen atajos para lograr un tono oscuro en pocas horas sin ponerse al sol: los autobronceadores.

Estos productos logran un tono oscuro en pocas horas y sin pisar la playa. Además, todos los autobronceadores tienen algo en común: un azúcar llamado dihidroxiacetona.

Este compuesto provoca la conocida reacción de Maillard. Es el mismo fenómeno que le da a las tostadas ese color dorado tan apetecible. En nuestra piel ocurre igual: los aminoácidos interaccionan con esos azúcares y provocan reacciones químicas que la tiñen de marrón.

Pero ojo, exfoliar la piel antes es fundamental. La reacción solo pasa en la capa más superficial. Si no limpias las células muertas en profundidad, se desprenderán y te quedará un desastroso bronceado a trozos.

Y un aviso crucial: este bronceado no es real. No protege contra las radiaciones ultravioletas del sol. Echárselo no da ninguna protección, así que no olvides ponerte crema solar.

Además, el resultado no aparece de la misma manera en todas las personas. La cantidad de producto aplicada, la preparación previa de la piel y la uniformidad con la que se extienda pueden determinar que el tono quede más natural o que aparezcan diferencias visibles. Por eso, la paciencia y una aplicación uniforme son tan importantes como elegir el producto adecuado.

Y hay una diferencia fundamental que conviene tener siempre presente: conseguir una apariencia bronceada y proteger la piel son dos cosas completamente distintas. El color producido por el autobronceador puede dar la sensación de haber tomado el sol, pero no significa que la piel esté preparada para recibir radiación ultravioleta. Si vas a salir al exterior, la protección solar sigue siendo imprescindible.