¿Por qué hay personas que odian la Navidad?

Llega la Navidad y eso implica reuniones familiares, cenas y comidas. Esta época del año es sinónimo de festejos, felicidad y buenas acciones, pero también implica cerrar un ciclo y comenzar otro. Aunque no sea lo más común, a muchas personas no les gusta que se acerquen estas fechas, por lo que se puede decir que el mundo se divide entre aquellos que aman la Navidad y disfrutan con ella y los que la detestan porque se sienten solos y tristes. Es el caso de las personas mayores que cada vez sienten menos felicidad durante esta festividad. A continuación, te explicamos el porqué.

Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística, en España más de 4,5 millones de personas viven solas. De hecho, el 42% son personas mayores de 65 años que pasan las navidades solas, por lo que no les gusta que llegue el mes de diciembre y les genera rechazo esta festividad.

Hay personas que odian la Navidad y no la disfrutan porque sufren el síndrome de la silla vacía. Se trata de aquellos que recientemente han perdido a alguien cercano y sienten tristeza por su ausencia.

Una familia reunida en la mesa en Navidad | iStock

Otro de los motivos que desencadenan este rechazo es sufrir el trastorno afectivo estacional, por lo que ciertas épocas del año como la Navidad les hace sentir tristeza, desolación y sin apenas energías.

También puede ocurrir a causa del síndrome del Grinch, este implica odiar todo aquello que tenga relación con la Navidad, como el consumismo, las aglomeraciones, la decoración, las canciones, los villancicos o las celebraciones navideñas. Además, existen más causas que hacen que algunos detesten la Navidad como el estrés por acumulación de cenas, comidas y celebraciones durante estas fechas.

Aunque no te guste esta época del año y te sientas extraño, piensa que la Navidad es una fecha puntual y que tiene fin, por lo que no dejes de ser tú mismo, no te esfuerces a que te guste y no cambies tu personalidad.