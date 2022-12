Evita robos en casa estas Navidades con ayuda de la tecnología

En estos días son muchos los que regresan a casa para pasar las fiestas con la familia. Las cenas y reuniones con familiares y amigos son el momento aprovechado por los amantes de lo ajeno para asaltar nuestras casas. Por lo que todas las precauciones son pocas, por lo que debemos estar atentos y seguir estas recomendaciones para evitar sustos.

Recomendaciones de seguridad en Navidad

Los robos en viviendas, son mucho más habituales en las épocas vacacionales, como el verano o las navidades, nos vamos con toda la ilusión y eso puede hacer que descuidemos algunos aspectos de seguridad, lo que hará vulnerable a nuestra vivienda. A continuación te damos algunas recomendaciones para evitar estas desagradables sorpresas. En primer lugar y más importante si cabe, es ser discretos acerca de cuáles son nuestros planes. No es de extrañar que en conversaciones por teléfono con alguien en un lugar público revelemos nuestros planes. Como nunca sabemos quién puede estar escuchando lo principal es mantener esta información en privado.

Por otro lado, las redes sociales, pueden dar muchas pistas de donde estamos y el tiempo que vamos a tardar en regresar a casa. Por lo que hay que evitar en la medida de lo posible dejar pistas de cuál es nuestro paradero y los días que vamos a estar fuera de casa. También es importante tomar otro tipo de precauciones como evitar que se note que no estamos en casa. Los dispositivos inteligentes, el Wifi y la conexión a Internet, serán de gran ayuda para llevar a cabo este cometido.

Bombilla inteligente | TP Link TAPO

Las luces son una de las cosas que más delatan nuestra presencia o ausencia. Al llegar la noche es habitual encender una lámpara, que por norma cuando no estamos no solemos hacer. Ahora con la conectividad Wifi es posible, una simple bombilla puede ser nuestra mejor aliada. Las bombillas inteligentes, permiten encenderlas y apagarlas a una determinada hora imitando nuestras costumbres de modo que nadie advertirá que no estamos. Podemos programarlas siguiendo nuestros hábitos, encendiéndose al anochecer o una determinada y del mismo modo, encender y apagar las luces de forma aleatoria, como lo haríamos un día cualquiera.

Enchufe inteligente | EIGHTREE

Encender la decoración navideña y poner música son algunas de las cosas que puedes hacer para que parezca que estás en casa. Eso sí, sin excesos para no molestar a los vecinos. Ya sea con luces Led Wifi o usando enchufes y regletas inteligentes, del mismo modo que con las luces, podemos gestionar los momentos en los que se encenderá y apagará.

Ring Video Doorbell 3 | Ring

Los timbres inteligentes, pueden ayudar a la hora transmitir normalidad, además de avisarnos de la llegada de visitantes, tenemos la opción de ver quien llama a nuestra puerta e incluso atenderlos sin necesidad de estar en casa. Aunque siempre debemos ser cuidadosos con nuestros mensajes y por supuesto no dejar claro que no estamos en casa, porque entonces no serviría de nada. Como por ejemplo si nos traen un paquete y no estamos, pedirle al mensajero que lo deje en casa del vecino que llegamos en cinco minutos.