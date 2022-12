Qué es el gen de las adicciones y cómo saber si lo tienes

Es habitual que los pacientes con adicciones planteen a los terapeutas sus dudas acerca del papel de la genética en el desarrollo de su adicción. Normalmente esto se relaciona con la necesidad de buscar una explicación a este trastorno.

Las adicciones pueden ser consecuencia de una predisposición genética en algunas personas. De hecho, existe una verdad científica, ya que se ha demostrado que los genes influyen entre un 40 % y un 60 % en la vulnerabilidad para el desarrollo de adicciones como el alcohol, la nicotina o las drogas. Además, otra posible consecuencia es el ambiente en el que te desarrolles y el modelo educativo que tengas desde la niñez.

El tabaco, el alcohol o el sobrepeso causan casi la mitad de las muertes por cáncer | Pexels

Aunque no hay un único gen responsable de esta vulnerabilidad de adicción existen diferentes genes que están relacionados de forma directa e indirectamente con cada tipo de adicción. De hecho, la herencia genética no es absolutamente determinante para que una persona desarrolle un trastorno de adicción, también depende de otros aspectos que pueden influir para que suceda o no.

Estos factores pueden ser ambientales, es decir, aquellos que no son heredados como los familiares, sociales, económicos y psicológicos. Estos aspectos pueden condicionar de la misma forma a personas sin antecedentes familiares con adicción para que lleguen a ser igual de adictos que ellos. Vivir acompañado de personas adictas puede ser perjudicial para tu futuro y sobre todo para tu salud mental.

Aunque la herencia genética supone un aumento del riesgo de desarrollar una adicción, el papel del ambiente también es igual de importante. Si te preocupa, existe una forma para averiguar si padeces de estas características genéticas, para ello, debes realizarte un estudio exhaustivo de tus genes y obtendrás la respuesta que tanto esperas.

SEGURO QUE TE INTERESA:

¿Por qué beber alcohol en grandes cantidades provoca adicción?