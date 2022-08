Por qué a los gatos les gusta sentarse en cuadrados

Seguramente habrás apreciado alguna vez que los gatos tienen cierta tendencia a introducirse en espacios pequeños y cerrados. Como cajas de cartón que están vacías, cestas o resguardos en los que se meten y no salen hasta pasados unos minutos.

Esto lo hacen porque se sienten más seguros ya que los demás animales no los pueden ver fácilmente y, además descansan en lugares más cálidos hechos por ejemplo de cartón que es un buen aislante.

Pero esto no se queda aquí, a los gatos también les gusta situarse dentro de superficies con forma cuadrada tanto si son planas como si tienen volumen.

Qué tienen los cuadrados para atraer tanto a los gatos

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Nueva York y la Facultad de Psicología y Salud Pública de Australia publicado en la revista 'Applied Animal Behaviour Science', demostró que los gatos son atraídos por las formas cuadradas. Estos animales sienten una atracción por estas siluetas independientemente de que estas estén formadas o no tres dimensiones.

Según esta publicación, los gatos son capaces de percibir contornos ilusorios de figuras geométricas que no existen en la realidad. Solo por la silueta que ellos están observando se imaginan lugares y espacios basándose en formas que no están bien delimitadas o dibujadas. Y no solo las perciben, sino que también se sienten atraídos hacia ellas y no lo pueden evitar.

Esa atracción que tienen los gatos por los espacios en forma de caja hace que estos animales se sienten en los recintos cuadrados con asiduidad debido a la naturaleza ilusoria que padecen al ver estas siluetas. Por tanto, si ves que los gatos siempre están descansando en lugares con formas cuadradas, se explica porque asocian estas figuras a seguridad, bienestar y protección, como cuando están en cajas o cestas.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Un estudio afirma que los gatos recuerdan los nombres y caras de su familia